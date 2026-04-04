হলান্ডের হ্যাটট্রিক, লিভারপুলকে উড়িয়ে সেমিফাইনালে সিটি

এফএ কাপ
হলান্ডের হ্যাটট্রিক, লিভারপুলকে উড়িয়ে সেমিফাইনালে সিটি
ম্যানচেস্টার সিটি ৪:০ লিভারপুল
এফএ কাপ ফাইনালে আর্লিং হলান্ড গোল করতে পারেননি। তবু সপ্তাহ দুয়েক আগে আর্সেনালের বিপক্ষে ম্যাচটিতে ম্যানচেস্টার সিটি জিতেছিল ২–০ গোলে।
আজ লিগ কাপের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে হলান্ড দেখা দিলেন স্বরূপে। তাতে লিভারপুল একপ্রকার উড়েই গেল। হলান্ডের হ্যাটট্রিকে অলরেডদের ৪–০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। এ নিয়ে টানা অষ্টমবার ইংলিশ ফুটবলের সবচেয়ে পুরোনো টুর্নামেন্টটির সেমিফাইনালে উঠল পেপ গার্দিওলার দল।
প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষস্থানধারীদের চেয়ে ২১ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকা লিভারপুল ম্যাচের শুরু থেকেই ছিল নড়বড়ে। বিপরীতে সর্বশেষ ম্যাচে এফএ কাপের ট্রফি জয়ে সিটি ছিল উজ্জীবিত। ম্যাচে প্রথম গোলটি পেতে অবশ্য স্বাগতিকদের ৩৯তম মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।
ভার্জিল ফন ডাইক বক্সে নিকো ও’রাইলিকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় সিটি। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ম্যাচে গোলের খাতা খোলেন হলান্ড। নরওয়েজীয় এই তারকা ব্যবধান দ্বিগুণ করে ফেলেন আট মিনিটের মধ্যেই। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে হেডে বল জালে জড়ান তিনি।
সিটির বাকি দুটি গোল আসে দ্বিতীয়ার্ধে। ৫০ মিনিটে ৩–০ করেন আন্তনিও সেমেনিও। এর ৭ মিনিট পর ঘানার এই উইঙ্গারের বাড়ানো বলে শট নিয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন হলান্ড। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সিটির হয়ে এটি তাঁর ১২তম হ্যাটট্রিক।
৪ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর অন্তত ১টি গোল শোধের ভালো সুযোগ ছিল লিভারপুলের। তবে ৬৫ মিনিটে মোহাম্মদ সালাহর পেনাল্টি শট সিটি গোলকিপার জেমস ট্রাফোর্ড রুখে দিলে শেষ পর্যন্ত খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে তাদের।
এফএ কাপের এই হারের আগে চলতি মৌসুমে সিটির কাছে প্রিমিয়ার লিগের দুই লেগেও হেরেছে লিভারপুল। আটবারের এফএ কাপ চ্যাম্পিয়নরা শেষবার এক মৌসুমে কোনো দলের কাছে টানা তিন ম্যাচ হেরেছিল ২০১৫–১৬ মৌসুমে ওয়েস্ট হামের কাছে।