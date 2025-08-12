ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের নায়ক দোন্নারুম্মা কি পিএসজি ছাড়ছেন

খেলা ডেস্ক
জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মাএএফপি

পিএসজি এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি। তবে ফ্রান্সের সংবাদমাধ্যম ‘দ্য প্যারিসিয়ান’ জানিয়েছে, বুধবার রাতে উয়েফা সুপার কাপের স্কোয়াড থেকে জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মাকে বাদ দিয়েছে পিএসজি। ইউরোপের আরও কিছু সংবাদমাধ্যম এবং দলবদলের খবরের জন্য বিশ্বস্ততা কুড়ানো ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানোও একই খবর জানিয়েছেন। দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ায় দোন্নারুম্মার পিএসজি ছেড়ে যাওয়া নিশ্চিত। রোমানোর ভাষায় এই সম্ভাবনা ‘১০০%’।

ইতালিতে উদিনেসের মাঠ ব্লুনার্জি স্টেডিয়ামে সুপার কাপে টটেনহাম হটস্পারের মুখোমুখি হবে পিএসজি। মেইল অনলাইন জানিয়েছে, সুপার কাপের স্কোয়াড থেকে বাদ দেওয়ার পর পিএসজির সঙ্গে দোন্নারুম্মার সম্পর্ক একেবারেই ভেঙে গেছে। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে নতুন চুক্তি সই না করে এখন ক্লাব ছাড়বেন তিনি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছে, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দুটি ক্লাব ইতালিয়ান এই গোলকিপারকে কিনতে আগ্রহী।

পিএসজির হয়ে গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লিগ আঁ জেতেন দোন্নারুম্মা। তাঁর পারফরম্যান্সও ছিল দুর্দান্ত। কিন্তু বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুসারে, ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত মেয়াদ থাকলেও পিএসজিতে চুক্তি নবায়ন করবেন না দোন্নারুম্মা। দলবদলের এই উইন্ডোতেই তাঁর পরবর্তী ঠিকানা হতে পারে প্রিমিয়ার লিগের কোনো ক্লাব।

তবে আরএমসি স্পোর্ট জানিয়েছে, নিজের পছন্দমতো ক্লাব পেলেই কেবল চলতি দলবদলের মৌসুমে ফরাসি ক্লাবটি ছাড়বেন ২৬ বছর বয়সী এ গোলকিপার। নইলে চুক্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থেকে যেতে পারেন। মেইল অনলাইনের খবর অনুযায়ী, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও চেলসি দোন্নারুম্মাকে কিনতে আগ্রহ দেখালেও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কোনো দাম প্রস্তাব করেনি ক্লাব দুটি।

দোন্নারুম্মা নতুন চুক্তিতে অসম্মতি জানানোর পর তাঁর সঙ্গে পিএসজির সম্পর্ক ভেঙে গেছে বলে জানিয়েছে ইউরোপের সংবাদমাধ্যম। এই দেনদরবার বেশ কিছুদিন ধরে চলার মধে৵ই দোন্নারুম্মার বিকল্পও বের করে ফেলেছে পিএসজি। গত শনিবার লিঁল থেকে ২৩ বছর বয়সী গোলকিপার লুকাস শেভালিয়ারকে দলে ভেড়ায় ক্লাবটি। পাঁচ বছরের চুক্তি করে তাঁকে পোস্টের নিচের দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হিসেবে দেখছে পিএসজি।

২০২১ সালে এসি মিলান থেকে পিএসজিতে যোগ দেন দোন্নারুম্মা। ফরাসি ক্লাবটির হয়ে টানা চারবার লিগ জয় ছাড়াও চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছেন। সুপার কাপেই পিএসজির পোস্টের নিচে শেভালিয়ারের অভিষেকের সম্ভাবনা বেশি।

