ফুটবল

ইতালিকে বিশ্বকাপে তুলতে না পারলে দেশ ছাড়বেন কোচ

খেলা ডেস্ক
ইতালি কোচ জেনারো গাত্তুসোএএফপি

ইউরোপের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ‘আই’ গ্রুপে নিজেদের সর্বশেষ দুই ম্যাচে জয় পেয়েছে ইতালি। এস্তোনিয়াকে ৩-১ গোলে হারানোর পর গত পরশু রাতে ইসরায়েলকে হারায় ৩-০ গোলে। ইতালি কোচ জেনারো গাত্তুসো বলেছেন, চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ করে নিতে পারলেই কেবল তিনি কৃতিত্ব নেবেন। নতুবা ইতালি ছেড়ে চলে যাবেন।

ইসরায়েলকে হারিয়ে ‘আই’ গ্রুপে শীর্ষে দুইয়ে থাকা নিশ্চিত করেছে ইতালি। তাতে অন্তত প্লে–অফ খেলা নিশ্চিত। তবে সরাসরি বিশ্বকাপে যেতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। ইতালি পিছিয়ে আছে এখানেই। যদিও দলটির গ্রুপসেরা হওয়ার সুযোগ আছে এখনো।

গ্রুপ পর্বে এখনো দুটি ম্যাচ আছে ইতালির। এ দুই ম্যাচে ইতালির প্রতিপক্ষ মলদোভা ও নরওয়ে। ৬ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ‘আই’ গ্রুপের শীর্ষে নরওয়ে। সমান ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ইতালি। গোলের হিসাবে ইতালির (‍+১০) চেয়ে বেশ বড় ব্যবধানে এগিয়ে নরওয়ে (‍+২৬)।

ইসরায়েলের বিপক্ষে জয়ের পর ইতালির ফরোয়ার্ড পিও এসপোসিতোকে অভিনন্দন জানান গাত্তুসো
এএফপি

লুসিয়ানো স্পালেত্তির জায়গায় গত জুনে ইতালি কোচের দায়িত্ব নেন গাত্তুসো। তাঁর অধীনে চার ম্যাচের সব কটিই জেতার পাশাপাশি এই পথে ১৬ গোল করেছে ইতালি। তবে গাত্তুসোর কাছে এসবের মূল্য নেই। সর্বশেষ দুটি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ না পাওয়া ইতালিকে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পাইয়ে দেওয়াই মূল লক্ষ্য সাবেক এই মিডফিল্ডারের। শুধু এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারলেই ইতালির কোচ হিসেবে তিনি কৃতিত্ব নিতে চান। নইলে কী করবেন, সেটাও বলেছেন পরশু সংবাদ সম্মেলনে, ‘লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারলে কৃতিত্ব নেব। অন্যথায় ইতালি ছেড়ে যাব। এখনই বেশ দূরে অবস্থান করছি। আরও দূরে চলে যাব।’

ইতালিকে বিশ্বকাপে তুলতে ঘুমের সময়ও কমে গেছে গাত্তুসোর। এসি মিলানের হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ইতালির হয়ে বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এ ফুটবলার বলেছেন, ‘ফেডারেশন, সভাপতি এবং বুফনকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হবে। দল ১৬ গোল করবে ভাবিনি। এটা তাদের কৃতিত্ব। আমার অবদান খুব সামান্য। আমরা অনেক পরিশ্রম করি। খুব বেশি ঘুমাতে পারি না। তবে আমরা এটা করছি, কারণ জয় পেলে ভালো লাগে।’

আগামী মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে মলদোভা ও নরওয়ের মুখোমুখি হবে ইতালি। ১৪ নভেম্বর মলদোভার মুখোমুখি হওয়ার পর ১৭ নভেম্বর ইতালির প্রতিপক্ষ নরওয়ে। সরাসরি বিশ্বকাপে খেলতে ইতালিকে নিজেদের দুটি ম্যাচই জিততে হবে। আর প্রার্থনা করতে হবে নরওয়ে যেন অন্য ম্যাচটিতেও পয়েন্ট হারায়।

