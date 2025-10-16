প্রতিশোধের ম্যাচে তিন গোলরক্ষক নিয়ে খেলে ফাইনালে মরক্কো

প্রতিশোধের ম্যাচে তিন গোলরক্ষক নিয়ে খেলে ফাইনালে মরক্কো
ইয়ানিস বেনশাউশ অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে মরক্কোর গোলপোস্টে নিয়মিত মুখ। গতকাল রাতে টুর্নামেন্টটির সেমিফাইনালে তাঁকে নিয়েই একাদশ গড়েন মরক্কো কোচ মোহাম্মদ উয়াহবি। কিন্তু ৬৪ মিনিটে চোটের কারণে তাঁকে মাঠ ছেড়ে যেতে হয়। দ্বিতীয় গোলকিপার ইব্রাহিম গোমিজকে তাঁর জায়গায় মাঠে নামানো হয়।
নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের একদম শেষ দিকে ১-১ গোলে সমতায় ছিল ফ্রান্স ও মরক্কো। তখন (১২০+৫ মিনিট) গোমিজকে তুলে নিয়ে দলের তৃতীয় গোলকিপার আবদেল হাকিম এল মেসবাহিকে মাঠে নামান মরক্কো কোচ। উদ্দেশ্য পরিষ্কার—টাইব্রেকারে পেনাল্টি শট ঠেকাতে হবে।
মেসবাহির পানির বোতলের ফ্রান্সের খেলোয়াড়দের ছবি ছিল। ছবির পাশে ফ্রান্সের খেলোয়াড়েরা কে কোনদিকে শট নিতে পারেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণও ছিল। কৌশলটা কাজে দেয়। চলতি টুর্নামেন্টে এর আগে মরক্কোর হয়ে একটি ম্যাচও না খেলা মেসবাহি টাইব্রেকারে দিলিয়ান এনগুসেনের নেওয়া ফ্রান্সের শেষ শটটি রুখে দেন। তাতে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলের জয়ে ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠে মরক্কো। এ টুর্নামেন্টে এটাই প্রথম ফাইনাল আফ্রিকান দেশটির।
চিলির ভালপারাইসোতে এ জয়ের পর বাংলাদেশ সময় আগামী সোমবার ভোরে সান্তিয়াগোতে ফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে মরক্কো। কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে আর্জেন্টিনা।
২০২২ সালে বড়দের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল মরক্কো। সেবার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ফ্রান্সের কাছে ২–০ গোলে হেরে বিদায় নেয় দলটি। এবার যুবাদের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল থেকে ফ্রান্সকে বিদায় করে সেই হারের প্রতিশোধ নিল মরক্কো।
নির্ধারিত সময়ের ৩২ মিনিটে ফ্রান্সের গোলকিপার লিসান্দ্রো ওলমেতার আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মরক্কো। কিন্তু ৫৯ মিনিটে উইঙ্গার লুকাস মিচালের গোলে সমতায় ফেরে ফ্রান্স। টাইব্রেকারে জয়ের পর মরক্কোর কোচ মোহাম্মদ উয়াহবি বলেন, ‘আমরা মনোযোগ না হারিয়ে নিজেদের সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। এখন উপভোগ করছি। কারণ, ফাইনালে উঠেছি। একটু আবেগপ্রবণও লাগছে। কারণ, এটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। তবে আমরা ফাইনাল জিততে চাই।’
গ্রুপ পর্বে স্পেন ও ব্রাজিলের মতো দলকে হারিয়ে গ্রুপের শীর্ষ দল হিসেবে শেষ ষোলোয় ওঠে মরক্কো। কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে দক্ষিণ কোরিয়াকে ২-১ গোলে হারায় দলটি। সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মরক্কোর কাছে হারে যুক্তরাষ্ট্র। অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে এর আগে ২০০৫ সালের আসরে চতুর্থ হওয়াই ছিল এত দিন মরক্কোর এই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ সাফল্য।