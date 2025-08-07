ফিফা মেয়েদের র্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগোল বাংলাদেশ
মিয়ানমারে এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে দারুণ নৈপুণ্যের পুরস্কার র্যাঙ্কিংয়ে পেল বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল।
আজ প্রকাশিত নারী ফুটবলে ফিফার সর্বশেষ হালনাগাদ র্যাঙ্কিংয়ে ২৪ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। ১১৭৯.৮৭ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ উঠে এসেছে ১০৪ তম স্থানে। বাংলাদেশের মেয়েদের রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে +৮০.৫১। ফিফা জানিয়েছে, এবারের হালনাগাদ র্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে বেশি এগোনো দল বাংলাদেশ, সবচেয়ে বেশি (+৮০.৫১) পয়েন্টও অর্জন করেছে বাংলাদেশ দল।
গত জুনে মিয়ানমার সফরে যাওয়ার সময় ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে ১২৮ নম্বরে ছিল বাংলাদেশ। এরপর ২৯ জুন ৩৬ ধাপ এগিয়ে থাকা বাহরাইনকে, ২ জুলাই ৭৩ ধাপ এগিয়ে থাকা মিয়ানমারকে হারায় মেয়েরা। প্রথমবারের মতো ইতিহাস গড়ে এশিয়ান কাপের মূল পর্বেও নাম লেখায় পিটার বাটলারের দল। এগিয়ে থাকা এই দুই দলের সঙ্গে জেতায় র্যাঙ্কিংয়ে এমন উন্নতি হয়েছে বাংলাদেশের।
দেশের নারী ফুটবলের ইতিহাসে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে এর আগে ১০০তম স্থানে উঠে এসেছিল বাংলাদেশ।২০১৩ ও ২০১৭ সালে (১৫ ডিসেম্বর) দুবার ঠিক এই অবস্থানে উঠে এসেছিল বাংলাদেশের মেয়েরা।
বাংলাদেশের সঙ্গে হেরে যাওয়া বাহরাইনের মেয়েরা ১৯ ধাপ পিছিয়ে নেমেছে ১১১ তম স্থানে। মিয়ানমারও পিছিয়েছে এক ধাপ, ৫৬তম অবস্থান তাদের।
নারী ফুটবলের এই র্যাঙ্কিংয়ে এক থেকে তিন নম্বর স্থানেও পরিবর্তন এসেছে৷ দ্বিতীয় অবস্থান থেকে শীর্ষে উঠেছে কিছুদিন আগে ইউরোয় রানার্স আপ হওয়া স্পেন। যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষস্থান থেকে নেমে গেছে দুইয়ে। তিন ধাপ এগিয়ে তৃতীয়স্থানে উঠে এসেছে সুইডেন। আর কোপা আমেরিকাজয়ী ব্রাজিল চার থেকে সাতে নেমে গেছে। আর্জেন্টিনার মেয়েরা র্যাঙ্কিংয়ে ৩০তম।