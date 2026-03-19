চ্যাম্পিয়নস লিগে শেষ আটে কে কার মুখোমুখি

চ্যাম্পিয়নস লিগে শেষ আটে কে কার মুখোমুখি
চ্যাম্পিয়নস লিগে গতকাল রাতে শেষ হয়েছে শেষ ষোলোর সব ম্যাচ। আটটি দল উঠেছে কোয়ার্টার ফাইনালে। সেখানে কে কার মুখোমুখি হবে নিশ্চিত হয়েছে সেটাও। শেষ ষোলোর ড্রয়ের সময় নিশ্চিত হয়ে যায় ফাইনালের পথে দলগুলোর সম্ভাব্য যাত্রাপথ কেমন হবে।
কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা ৮টি দল
পিএসজি, লিভারপুল, রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ, বার্সেলোনা, আতলেতিকো মাদ্রিদ, আর্সেনাল ও স্পোর্টিং লিসবন।
কোয়ার্টার ফাইনালে কে কার মুখোমুখি
কোয়ার্টার ফাইনাল ১: পিএসজি–লিভারপুল
কোয়ার্টার ফাইনাল ২: রিয়াল মাদ্রিদ–বায়ার্ন মিউনিখ
কোয়ার্টার ফাইনাল ৩: বার্সেলোনা–আতলেতিকো মাদ্রিদ
কোয়ার্টার ফাইনাল ৪: স্পোর্টিং লিসবন–আর্সেনাল
সেমিফাইনালের লাইনআপ:
সেমিফাইনাল ১: কোয়ার্টার ফাইনাল ১ বিজয়ী–কোয়ার্টার ফাইনাল ২ বিজয়ী
সেমিফাইনাল ২: কোয়ার্টার ফাইনাল ৩ বিজয়ী–কোয়ার্টার ফাইনাল ৪ বিজয়ী
কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের সূচি:
প্রথম লেগ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৭ ও ৮ এপ্রিল। ফিরতি লেগ ১৪ ও ১৫ এপ্রিল।
সেমিফাইনাল ম্যাচের সূচি:
প্রথম লেগ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৮ ও ২৯ এপ্রিল। ফিরতি লেগ ৫ ও ৬ মে।
ফাইনাল:
আগামী ৩০ মে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল।