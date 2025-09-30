শুধু পাহাড়ে নয়, বাংলাদেশের কোনো জায়গায় হওয়া উচিত নয়: খাগড়াছড়ির ঘটনা নিয়ে মিতুল মারমা

শুধু পাহাড়ে নয়, বাংলাদেশের কোনো জায়গায় হওয়া উচিত নয়: খাগড়াছড়ির ঘটনা নিয়ে মিতুল মারমা
‘যে ঘটনাটা ঘটেছে, এ বিষয়ে ফেসবুকে আমি লিখেছি। আসলে শুধু পাহাড়ে নয়, বাংলাদেশের কোনো জায়গায় হওয়া উচিত নয়। আমরা সবাই বাংলাদেশি। এখানে আমি (জাতীয় ফুটবল দলে) বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি। আমি মনে করি, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে দেশের জন্য ভালো, সবার জন্য ভালো।’
খাগড়াছড়িতে অস্থিরতা নিয়ে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশ ফুটবল দলের গোলকিপার মিতুল মারমা এ মন্তব্য করেছেন। রাঙামাটি থেকে উঠে আসা এই তরুণ আজ জাতীয় স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে হংকং চায়নার বিপক্ষে প্রস্তুতির প্রথম দিনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। অনুশীলন শুরুর আগে দলের হয়ে কথা বলতে এলে সাংবাদিকেরা তাঁকে পাহাড়ে চলমান অস্থিরতা ও তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাস নিয়ে প্রশ্ন করেন।
খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে অবরোধ কর্মসূচি পালন করে পাহাড়ি সংগঠন ‘জুম্ম-ছাত্র জনতা’। এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গত রোববার গুইমারার রামেসু বাজারে বিক্ষোভ ও সহিংসতা ঘটে। পাহাড়িদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয় স্থানীয় একটি পক্ষ।
এ ঘটনা নিয়ে মিতুল মারমা ফেসবুকে লিখেছেন, ‘খাগড়াছড়িতে এক জুম্ম পাহাড়ি শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর প্রতিবাদে যে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। সুন্দর সম্প্রীতির পাহাড় আজ অশান্ত দাবানলে জ্বলছে, অথচ সত্য হলো, আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। এই দেশ আমার, আপনার, সবার। শুধু পাহাড় নয়, পুরো দেশেই আমরা ধর্ষণ, সহিংসতা, মারামারি কিংবা কোনো অন্যায় চাই না। যাঁরা ধর্ষণের শিকার হন, তাঁরা আসলে আমাদেরই মা কিংবা বোন। তাই এখনই সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার। আমরা চাই না অশান্তি। আমরা চাই ন্যায়বিচার, শান্তি আর নিরাপদ বাংলাদেশ। আসুন, ধর্ষণ প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ হই এবং একসঙ্গে গড়ে তুলি একটি সুস্থ, সুন্দর ও নিরাপদ বাংলাদেশ।’