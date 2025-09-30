বিসিবির নির্বাচন বয়কট করবে ১০–১২টি ক্লাব

বিসিবির নির্বাচন বয়কট করবে ১০–১২টি ক্লাব
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচনে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে অন্তত ১০-১২টি ক্লাবের প্রার্থীরা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা আগামীকাল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করবেন বলে বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে। এ ব্যাপারে আজ রাতেই জরুরি সভায় বসছেন ক্লাবগুলোর প্রতিনিধিরা। তফসিল অনুযায়ী আগামীকালই মনোনয়ন প্রত্যাহারের দিন, একই দিনে প্রকাশ করার কথা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা।
ওদিকে বিসিবির সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদের করা এক রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিভাগ বাছাই থেকে উঠে আসা বিতর্কিত ১৫টি ক্লাবের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। এতে ৬ অক্টোবরের নির্বাচনে এই ক্লাবগুলোর কাউন্সিলরদের ভোট প্রদান এবং প্রার্থী হওয়ার পথে বাধা তৈরি হলো।
বিস্তারিত আসছে...