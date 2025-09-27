ফুটবল

মাদ্রিদ ডার্বিতে লড়াইটা এমবাপ্পে ও আলভারেজের

খেলা ডেস্ক
রিয়াল মাদ্রিদ তারকা এমবাপ্পে ও আতলেতিকো মাদ্রিদ তারকা হুলিয়ান আলভারেজইনস্টাগ্রাম

লা লিগায় মৌসুমের প্রথম রোমাঞ্চকর ম্যাচের জন্য প্রস্তুত মেত্রোপলিতানো। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ১৫ মিনিটে স্বাগতিক হয়ে এ মাঠে মৌসুমের প্রথম ডার্বিতে রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে আতলেতিকো মাদ্রিদ। স্পেনের শীর্ষ লিগে যে লড়াইগুলো শিরোপা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, এই ম্যাচ তার মধ্যে অন্যতম।

লিগে এবার দারুণ শুরু করেছে রিয়াল। আগের ৬ ম্যাচের প্রতিটিতে জিতেছে। আতলেতিকোর শুরুটা অবশ্য খুব একটা ভালো হয়নি। ৬ ম্যাচে ২ জয়, ৩ ড্র ও ১ হারে ৯ পয়েন্ট নিয়ে আছে তালিকার ৯ নম্বরে।

ডার্বির আগে অবশ্য এমন হতশ্রী পারফরম্যান্স দিয়ে আতলেতিকোকে বিচার করার সুযোগ নেই। ‘মাদ্রিদ ডার্বি’র মতো ম্যাচে আলাদাভাবেই উজ্জীবিত থাকে দলটি। পাশাপাশি আজ নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়ালকে থামিয়ে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে দলটি। তবে রিয়ালকে হারাতে হলে নিজেদের সামর্থ্যের সেরাটুকুই দিতে হবে আতলেতিকোকে।

আরও পড়ুন

দূরন্ত এমবাপ্পের ডানায় চড়ে উড়ছে রিয়াল

রিয়াল–আতলেতিকোর এই ম্যাচকে অনেকে কিলিয়ান এমবাপ্পে ও হুলিয়ান আলভারেজের লড়াই হিসেবেও দেখছেন। চলতি মৌসুমের শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে আছেন এমবাপ্পে। লা লিগায় এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচে ৭ গোল করেছেন ফরাসি তারকা। শুধু গোল করাতেই নয়, ম্যাচে দারুণভাবে প্রভাবও বিস্তার করছেন এই ফরোয়ার্ড। আজকের ম্যাচেও রিয়ালের তুরুপের তাস হিসেবে মাঠে নামবেন এমবাপ্পে।

তবে এমবাপ্পের জবাব হিসেবে প্রস্তুত আছেন আলভারেজও। আতলেতিকোর আগের ম্যাচে রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন বিশ্বকাপজয়ী এই আর্জেন্টাইন। আজ রাতেও তাঁর কাছ থেকে এমন পারফরম্যান্স দেখতে চাইবেন কোচ দিয়েগো সিমিওনে।

ভায়েকানো ম্যাচের পর আলভারেজ নিজেই বলেছিলেন, ‘আমরা রিয়ালের কাছ থেকে ৩ পয়েন্ট নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’ তবে এমবাপ্পেও নিশ্চয় নিজের ছন্দ ধরে রেখে দলকে জয় এনে দিতে চাইবেন। আর এই হার না মানা মানসিকতাই লড়াইটাকে আরও রোমাঞ্চকর করে তুলতে পারে।

আরও পড়ুন

আলভারেজ–ছোঁয়ায় কি এবার আতলেতিকোর গল্প বদলে যাবে

শুধু এমবাপ্পে–আলভারেজই নন, এই ম্যাচে চোখ থাকবে দুই কোচ রিয়ালের জাবি আলোনসো ও আতলেতিকোর সিমিওনের কৌশলের দিকেও। ম্যাচের আগে আলোনসো অবশ্য সিমিওনের বেশ প্রশংসাই করেছেন, ‘সিমিওনে এই ১৪ বছরে যা অর্জন করেছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আতলেতিকো উন্নতি করেছে, সঠিক খেলোয়াড় নিয়েছে, এবং দলে বেশ উচ্চমানের খেলোয়াড় আছে। মৌসুম মাত্র শুরু হয়েছে, আমি নিশ্চিত তারা এই মৌসুমে সবকিছুর জন্য লড়াই করবে। আগামীকাল মানসিক, কৌশলগত এবং শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জিং হবে; কারণ, এটি এমন একটি দল যা আপনাকে খুব উচ্চ গতিতে খেলতে বাধ্য করে।’

আলোনসোর কৌশলের প্রশংসা করেছেন সিমিওনেও, ‘রিয়াল মাদ্রিদ তাদের দলীয় খেলায় উন্নতি করেছে। তাদের কোচও ওপরে উঠে প্রেস করার কৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন। এ কারণেই তারা সব ম্যাচ জিতেছে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন