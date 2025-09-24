দূরন্ত এমবাপ্পের ডানায় চড়ে উড়ছে রিয়াল

দূরন্ত এমবাপ্পের ডানায় চড়ে উড়ছে রিয়াল
নতুন মৌসুমের শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে কিলিয়ান এমবাপ্পে। তাঁর ওপর ভর করে উড়ছে রিয়াল মাদ্রিদও। সর্বশেষ গতকাল রাতে লা লিগার ম্যাচে লেভান্তের মাঠে রিয়াল জিতেছে ৪–১ গোলে। এ জয়ে রিয়ালের হয়ে জোড়া গোল করেন এমবাপ্পে। অন্য দুটি গোল ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোর।
দুর্দান্ত এ জয়ে চলতি মৌসুমে লা লিগার ৬ ম্যাচের সব কটিতেই জিতল রিয়াল। শীর্ষে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট এখন ১৮। দুইয়ে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট ৫ ম্যাচে ১৩। পাশাপাশি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এখন পর্যন্ত খেলা ৭ ম্যাচের প্রতিটিতে জিতল রিয়াল।
এর আগে রিয়াল প্রথম ৭টি অফিশিয়াল ম্যাচ জিতেছিল ১৯১৬-১৭ (আর্থার জনসন), ১৯৩১-৩২ (লিপ্পো হার্জকা), ১৯৩৪-৩৫ (পাকো ব্রু), ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬৮-৬৯ (মিগেল মুনিয়োস), ২০০৯-১০ (ম্যানুয়েল পেলেগ্রিনি) ও ২০২২-২৩ (কার্লো আনচেলোত্তি) মৌসুমে।
এ ছাড়া লা লিগার ইতিহাসে এটি রিয়ালের টানা ৬ ম্যাচ জেতার ষষ্ঠ ঘটনা। এর আগে ১৯৫৮–৫৯, ১৯৬১–৬২, ১৯৬৮–৬৯, ১৯৮৭–৮৮ ও ২০২২–২৩ মৌসুমেও লিগে টানা ৬ ম্যাচ জিতেছিল তারা। তবে এই ৫ বারের মধ্যে ৩ বার চ্যাম্পিয়ন হলেও ২ রানার্সআপ হয়েছে তারা। রিয়ালের পাশাপাশি ইতিহাসের অংশ হয়েছেন জাবি আলোনসোও। লা লিগার ইতিহাসে তিনি অষ্টম কোচ হিসেবে প্রথম ৬টি লিগ ম্যাচ জিতলেন।
রিয়ালের দূরন্ত শুরুতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা এমবাপ্পের। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত ৭ ম্যাচে তাঁর গোলসংখ্যা ৯, যেখানে লিগে ৬ ম্যাচে করেছেন ৭ গোল ও চ্যাম্পিয়নস লিগে এক ম্যাচে করেছেন ২ গোল। চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত একটি ম্যাচেই গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন এমবাপ্পে। মায়োর্কার বিপক্ষে ম্যাচটিতে দুবার বল জালে জড়লেও অফসাইডের কারণে বাতিল হয় গোল।
লেভান্তের বিপক্ষে গতকাল রাতে রিয়ালের হয়ে গোলের খাতা খোলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। বক্সের ভেতর বুটের বাইরের অংশ দিয়ে অসাধারণ এক শটে গোল করেন ব্রাজিলিয়ান এই উইঙ্গার। ৩৮ মিনিটে দলীয় এক আক্রমণ থেকে ব্যবধান ২–০ করেন ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। রিয়ালের হয়ে এটাই প্রথম গোল আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডারের। বিরতির পর ৫৪ মিনিটে লেভান্তের হয়ে এক গোল শোধ করেন ইটা ইয়ং।
৬৪ মিনিটে বক্সের ভেতর এমবাপ্পে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় রিয়াল। পানেনকা শটে গোল করে দলকে আরও এগিয়ে দেন এমবাপ্পে। দুই মিনিট দৃশ্যপটে আবারও ফরাসি তারকা। এবার আরদা গুলেরের পাস থেকে গোল করে দলকে ৪–১ গোলের লিড এনে দিয়ে ম্যাচ একরকম শেষ করে দেন এমবাপ্পে। বাকি সময়ে আর কোনো গোল না হলেও রিয়ালের বড় জয়ে কোনো সমস্যা হয়নি।
ম্যাচ শেষে রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো বলেছেন, ‘এটা শুরু থেকেই খুব ভালো একটা ম্যাচ ছিল। রক্ষণে আমরা খুবই নিবেদিত ছিলাম। আত্মবিশ্বাস ও এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথম গোলটা খুবই জরুরি ছিল।’