হামজার দুর্দান্ত গোলটা ধরে রাখতে পারল না বাংলাদেশ

হামজার দুর্দান্ত গোলটা ধরে রাখতে পারল না বাংলাদেশ
স্বপ্নের মতো শুরু। ১৩ মিনিটে উল্লাসে মেতে ওঠার উপলক্ষ পেয়ে গেল বাংলাদেশ। ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে গ্যালারিভরা দর্শকের কাছে ধরা দিল দারুণ এক মুহূর্ত। হামজা চৌধুরীর দুর্দান্ত ফ্রি-কিক গোলে প্রথমার্ধে এগিয়ে থেকে হংকংয়ের বিপক্ষে এশিয়ান কাপে বাছাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ করার স্বপ্ন যখন দেখছিল বাংলাদেশ, ঠিক তখনই গোল খেয়ে বসেছে লাল-সবুজের দল। প্রথমার্ধ শেষ হয়েছে ১-১ সমতায়।
প্রথমার্ধের শেষ বাঁশি যখন বাজি বাজি করছে, তখনই গোল খেলো বাংলাদেশ। কর্নার থেকে দ্বিতীয়বারের চেষ্টাতেও বল ক্লিয়ার করতে পারেনি বাংলাদেশ। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার ৩০ সেকেন্ড বাকি থাকতে ফাঁকায় বল পেয়ে আলতো টোকায় ১-১ করেন হংকংয়ে ব্রাজিলিয়ান বংশোদ্ভূত ফরোয়ার্ড এভারটন কামারগো।
এর আগে হামজার গোলটা ছিল দেখার মতো। হংকংয়ের লেফটব্যাক যেখানে দাঁড়ান, ঠিক এর কাছাকাছি জায়গা থেকে ফ্রি–কিক পায় বাংলাদেশ। হামজা বল বাঁক খাইয়ে জালে পাঠাতে চাইছিলেন। শটটাও হলো দুর্দান্ত। হংকংয়ে খেলোয়াড়েরা বল ক্লিয়ার করতে লাফিয়ে ওঠেন, ফরোয়ার্ড মাত ওর মাথায় হালকা ছোঁয়া নিয়ে বল চলে যায় জালে। বাংলাদেশের হয়ে ছোট্ট ক্যারিয়ারে হামজার এটি দ্বিতীয় গোল।
বাংলাদেশ প্রথম আক্রমণটা করেছে নবম মিনিটে। পরপরই রাকিবের ক্রস কর্নারের বিনিময়ে বল বাইরে পাঠান হংকংয়ের এক খেলোয়াড়। ১৩ মিনিটে আচমকা পাওয়া হামজার গোল বাংলাদেশকে উজ্জীবিত করে তুলেছে।
গত ১০ জুন জাতীয় স্টেডিয়ামেই সিঙ্গাপুরের বিপক্ষ হামজা রক্ষণে সহায়তার পাশাপাশি আক্রমণেও নেতৃত্ব দেন দলকে। সে ম্যাচে অনেকটা ওপরে দেখা গেছে তাঁকে। তবে আজকের ম্যাচের প্রথমার্ধে হামজা একটু রয়েসয়ে খেলছেন। আক্রমণে বল তৈরি করে দিয়ে খুব একটা উঠেছেন না তিনি, রক্ষণে যাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে পারেন। সেটি তিনি করেছেনও। প্রথমার্ধের শেষ দিকে হেডে বল ক্লিয়ার করে রুখে দিয়েছেন হংকংয়ের আক্রমণ।
হংকং বেশ দ্রুতগতির ফুটবল খেলছে। ম্যাচের শুরু থেকেই প্রাধান্য তাদের হাতে। আক্রমণ গড়েছে বেশ কয়েকবার। সপ্তম মিনিটেই গোল পেতে পারত অতিথি দল। ফরোয়ার্ড মাত ওর প্লেসিং যায় পোস্টে বাতাস লাগিয়ে। আরেকটি আক্রমণ থেকে প্রথমার্ধে গোল পেতে পারত। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ান বাংলাদেশ গোলকিপার মিতুল মারমা। ৪০ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান বংশোদ্ভূত ফরোয়ার্ড এভারটন কামারগোর প্লেসিং অল্পের জন্য চলে যায় বাইরে। বেঁচে গেছে বাংলাদেশ। তবে শেষ রক্ষা হয়নি।
২০২৭ এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে আজ বাংলাদেশের গ্রুপের অন্য দুটি দল ভারত ও সিঙ্গাপুর মুখোমুখি হয়েছিল ভারতের মাটিতে। ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। তিন ম্যাচে ভারতের ২ পয়েন্ট, সিঙ্গাপুরের ৫। দুই ম্যাচে বাংলাদেশের ১, হংকংয়ের ৪।
হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের একাদশে কোচ কাবরেরা রাখেননি কানাডাপ্রবাসী শমিত সোম ও ইতালিপ্রবাসী ফাহামিদুল ইসলামকে। রাখা হয়নি নিয়মিত অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়া, তপু বর্মণকেও। তপু পুরো ফিট না থাকায় বাদ পড়েছেন। এই ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সোহেল রানা সিনিয়র।