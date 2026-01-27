বিশ্বকাপ দেখতে সমর্থকদের যুক্তরাষ্ট্রে যেতে নিষেধ করলেন ফিফার সাবেক সভাপতি
ফিফার সাবেক সভাপতি সেপ ব্ল্যাটার গত সোমবার বলেছেন, তিনি নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে সমর্থকদের এ বছর যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো বয়কট করার পক্ষে। বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখতে সমর্থকদের যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন ব্ল্যাটার।
দুর্নীতিবিরোধী আইনজীবী মার্ক পিয়েথের মন্তব্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন ব্ল্যাটার। ফিফার সভাপতি পদে ব্ল্যাটার থাকতে এই সংস্থায় বিভিন্ন সংস্কার নিয়ে কাজ করেছেন পিয়েথ। কিছুদিন আগে তিনি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ থেকে সমর্থকদের দূরে থাকা উচিত।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্ল্যাটার লেখেন, ‘আমি মনে করি এই বিশ্বকাপ নিয়ে প্রশ্ন তুলে সঠিক কাজটা করেছেন মার্ক পিয়েথ।’
চলতি মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে আমেরিকান এক অভিবাসন কর্মকর্তা রেনে গুড নামের এক প্রতিবাদকারীকে হত্যা করেন। এই ঘটনাকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে বিশ্বকাপ দেখতে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে সমর্থকদের নিরুৎসাহিত করেন পিয়েথ। গত সপ্তাহে অ্যালেক্স প্রেটি নামের এক নার্স যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কর্মকর্তাদের গুলিতে নিহত হওয়ার পর পিয়েথের মন্তব্যের পক্ষে দাঁড়ালেন ব্ল্যাটার। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় ১১ জুন থেকে শুরু হবে বিশ্বকাপ।
গত সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডের এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পিয়েথ বলেন, ‘আমরা দেশজুড়ে যা দেখছি—রাজনৈতিক বিরোধীদের উপেক্ষা, অভিবাসন সংস্থার অত্যাচার—এসব বিষয় সমর্থকদের সেখানে যাওয়ার জন্য মোটেও উৎসাহিত করে না। সমর্থকদের জন্য একটাই পরামর্শ—যুক্তরাষ্ট্রকে এড়িয়ে চলুন। টেলিভিশনে তার চেয়ে ভালোভাবে দেখতে পাবেন। সেখানে (যুক্তরাষ্ট্র) পৌঁছানোর পর সমর্থকদের মনে রাখতে হবে, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সঠিক আচরণ না করলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের ফেরত পাঠানো হবে। ভাগ্য ভালো হলে...।’
দুর্নীতির অভিযোগে ২০১৫ সালে ফিফা সভাপতির পদ ছাড়েন সেপ ব্ল্যাটার। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নেন বর্তমান সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ব্ল্যাটার এবং উয়েফার সাবেক সভাপতি মিশেল প্লাতিনি গত বছর এসব অভিযোগ থেকে মুক্তি পান।
ফরাসি কিংবদন্তি প্লাতিনি চলতি মাসের শুরুতে বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়া ইনফান্তিনো ‘এখন আরও বেশি স্বৈরশাসক’ এবং ‘তিনি ধনী ও ক্ষমতাশালীদের পছন্দ করেন’।