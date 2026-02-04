ফুটবল

এমবাপ্পে কি অলস, সমালোচকদের জবাব দিলেন দেশম

খেলা ডেস্ক
কিলিয়ান এমবাপ্পেএএফপি

কিলিয়ান এমবাপ্পে মাঠে খুব একটা দৌড়াদৌড়ি করেন না—এই অভিযোগ ফুটবল–বিশ্বে নতুন নয়। রিয়াল মাদ্রিদ হোক বা ফ্রান্স জাতীয় দল, তাঁর রক্ষণে সাহায্য না করা বা কম দৌড়ানো নিয়ে প্রায়ই সমালোচনা হয়। তবে এসব সমালোচনায় কান দিতে নারাজ ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশম। তাঁর চোখে এমবাপ্পে একজন ‘আসল অধিনায়ক’।

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে এমবাপ্পের ‘ওয়ার্ক রেট’ বা মাঠে দৌড়ানোর পরিসংখ্যান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হলে বেশ রেগে যান দেশম। স্প্যানিশ ও ফরাসি সংবাদমাধ্যমে এমবাপ্পেকে নিয়ে যে সমালোচনা হয়, সেটা ঠিক নয় বলে দাবি করেন ফ্রান্সের কোচ।

নিজের দলের অন্যতম সেরা এই খেলোয়াড়কে আগলে রেখে দেশম বলেছেন, ‘আপনারা চাইলে বিশ্লেষণ করতে পারেন, কিন্তু আমি মনে করি না বিষয়টা এমন কিছু। হ্যাঁ, কিছু খেলোয়াড় অন্যদের চেয়ে কম দৌড়াতে পারে। তবে আপনারা যদি আশা করেন এমবাপ্পে প্রতি ম্যাচে ১১ কিলোমিটার করে দৌড়াবে, তবে সেই আশা বাদ দিন। সে কখনোই সেটা করবে না।’

ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশম
ছবি: রয়টার্স

এমবাপ্পেকে নিয়ে ২০১৮ বিশ্বকাপ জেতা এই কোচের মতে, বেশি দৌড়ানো মানেই ভালো খেলা নয়। আধুনিক ফুটবলে অনেক সময় পরিসংখ্যান দিয়ে ফুটবলারের কার্যকারিতা বিচার করা হয়, যা ঠিক নয়। দেশম মনে করেন, এমবাপ্পের মতো একজন খেলোয়াড়কে ব্যবহার করার জন্য কৌশলে কিছুটা ছাড় দিতেই হয়। মাঝমাঠের খেলোয়াড়দের মতো রক্ষণ সামলানো বা অবিরাম দৌড়ানোর জন্য এমবাপ্পের শরীর তৈরি নয়। তাঁর মূল শক্তি হলো গতি। ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেওয়ার জন্য সেই বিস্ফোরক গতি ধরে রাখতেই তাঁকে শক্তি সঞ্চয় করতে হয়।

মাঠের বাইরে এমবাপ্পের ব্যক্তিত্ব নিয়েও কম কথা হয় না। অনেকের চোখে তিনি ‘অহংকারী’ বা ‘স্বার্থপর’। তবে দেশম জানালেন উল্টো কথা। পিএসজির সাবেক এই তারকার সঙ্গে দলের তরুণ খেলোয়াড়দের সম্পর্ক চমৎকার।

দেশম বেশ জোর দিয়েই বলেছেন, ‘আপনারা কিলিয়ানকে পছন্দ করতেও পারেন, আবার না–ও পারেন। কিন্তু দলের তরুণ ফুটবলাররা ওকে দারুণ পছন্দ করে। বাইরে ওর একটা স্বার্থপর বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবমূর্তি থাকতে পারে, কিন্তু আমি আপনাদের নিশ্চিত করছি—জাতীয় দলে সে একজন সত্যিকারের অধিনায়কের মতোই আচরণ করে।’

তাঁর ব্যাখ্যা, একজন স্ট্রাইকারকে গোল করার জন্য কিছুটা তো স্বার্থপর হতেই হয়। তবে সেটা দলের স্বার্থের বাইরে গিয়ে নয়। এমবাপ্পেও দলের স্বার্থই সবার আগে দেখেন বলে দাবি দেশমের।

