গোলের নেশায় পেয়েছে মেসি ও ইন্টার মায়ামিকে

গোলের নেশায় পেয়েছে মেসি ও ইন্টার মায়ামিকে
দুটি গোল করেছেন। একটি গোল করিয়েছেন। লিওনেল মেসির জন্য এ আর নতুন কী! মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) আজ সকালে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির এমন দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে নিউইয়র্ক সিটি এফসির মাঠে ৪-০ গোলের জয় পায় ইন্টার মায়ামি। এ জয়ে এমএলএস কাপের প্লে–অফে উঠল হাভিয়ের মাচেরানোর দল।
ম্যাচের দুই অর্ধেই এমএলএসের ইতিহাসে নাম লেখান আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। ৪৩ মিনিটে নিউইয়র্কের ডিফেন্স চেরা পাসে মায়ামির মিডফিল্ডার ব্যালটাজার রদ্রিগেজকে দিয়ে গোল করান মেসি। এর মধ্য দিয়ে এমএলএসের ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা দুই মৌসুমে অন্তত ৩৫ গোলে অবদান রাখলেন মেসি। বিরতির পর ৭৪ ও ৮৬ মিনিটে করেন দারুণ দুটি গোল। এমএলএসের ইতিহাসে চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে এক মৌসুমে আট ম্যাচে একাধিক গোল করলেন মেসি। তাঁর জোড়া গোলের মাঝখানে ৮৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন মায়ামি ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ।
নিউইয়র্কের সিটি ফিল্ড মাঠে দারুণ এ পারফরম্যান্সে মেজর লিগ সকারে এবারের মৌসুমে শীর্ষ গোলদাতার জায়গাও দখল করলেন মেসি। ২৩ ম্যাচে করলেন ২৪ গোল। ২৮ ম্যাচে ২২ গোল নিয়ে দুইয়ে লস অ্যাঞ্জেলস এফসি উইঙ্গার ডেনিস বউয়ানগা। টানা তৃতীয় ম্যাচ জেতা মায়ামি এ নিয়ে লিগে গোল করায়ও অন্যদের সঙ্গে ব্যবধানটা আরও বাড়াল। এ মৌসুমে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৬৪ গোল করেছে মায়ামি। ৫৮ গোল নিয়ে দুইয়ে অরল্যান্ডো। এমএলএসে মায়ামির সর্বশেষ ছয় ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতেই অন্তত তিনটি করে গোল দেখা গেল।
৭৪ মিনিটে নিউইয়র্ক সিটি গোলকিপার ম্যাট ফ্রিসির মাথার ওপর দিয়ে ‘চিপ’ করে নিজের প্রথম গোলটি করেন মেসি। থুথু–কাণ্ডে তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা শেষে মাঠে ফেরা সুয়ারেজ গোল করার তিন মিনিট পর ডান প্রান্ত থেকে দারুণ কোনাকুনি শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন মেসি।
এমএলএসে ইস্টার্ন কনফারেন্স অঞ্চলে ২৯ ম্যাচে ৫৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ইন্টার মায়ামি। ৩১ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়ন। এবার সাপোটার্স শিল্ড জয়ের সুযোগ আছে মায়ামির। ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো এমএলএস কাপ প্লে–অফ খেলতে যাওয়া মেসি এ নিয়ে টানা তিন ম্যাচে একটি করে গোল করানোর পাশাপাশি নিজেও গোল করলেন।