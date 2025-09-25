ফুটবল

ভিনিসিয়ুসকে জীবনের ‘অন্যতম সুন্দর শট’ শিখিয়েছেন মদরিচ

দারুণ এক গোলে আলোচনায় ভিনিসিয়ুসরিয়াল মাদ্রিদের এক্স পেজ থেকে

সম্প্রতি লা লিগায় বেঞ্চে বসানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করে সমালোচনার মুখে ছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। সেই সমালোচনার জবাব দেওয়ার জন্য ভিনিসিয়ুস হয়তো ভেতরে–ভেতরে তেতে ছিলেন।

সেই জবাবটা বেশ ভালোভাবেই দিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে গতকাল লেভান্তের বিপক্ষে রিয়াল মাদ্রিদের জেতা ম্যাচে যে গোলটি করেছেন, সেটা অনেক দিন মনে রাখার মতো।

ম্যাচের ২৮ মিনিটের খেলা চলছিল তখন। ডান প্রান্তে লেভান্তের বক্সের বাইরে বল পান ফেদে ভালভের্দে। আলতো পাসে বল বাড়ান বক্সে থাকা ভিনিসিয়ুসের উদ্দেশে। ভিনির সামনে তখন লেভান্তের দুই খেলোয়াড়। তাঁদের মাঝ দিয়ে বুটের বাইরের অংশের ব্যবহারে শট নেন ভিনি। বলটা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বাঁক নিয়ে দূরের পোস্ট দিয়ে জড়িয়ে যায় জালে। গোল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎসবে মেতে ওঠেন ভিনিসহ রিয়ালের ফুটবলাররা। ম্যাচটি ৪–১ গোলে জিতেছে রিয়াল।

ভিনির দুর্দান্ত এই লক্ষ্যভেদের পরই এখন আলোচনার কেন্দ্রে তাঁর করা গোলটি। ভিনিসিয়ুস যে ধরনের শটে গোল করেছেন, সেটা বলা হয় ‘ট্রিভেল্লা’ শট। এমন শট বা পাসের ক্ষেত্রে খেলোয়াড়েরা পায়ের বাইরের অংশ (আউট সাইড অব দ্য ফুট) ব্যবহার করেন। এতে বল বাঁক খেয়ে খানিকটা দিক বদলে ফেলে, যা প্রতিপক্ষকে অনেক সময় বিভ্রান্ত করে। গতকাল রাতে ভিনিসিয়ুসের শটটাও ছিল তেমনই একটি শট।

রিয়ালে থাকতে লুকা মদরিচ এই ট্রিভেল্লা শটে প্রতিপক্ষকে বোকা বানাতেন। ম্যাচ শেষে গতকাল এই শটটি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মদরিচের প্রসঙ্গ টেনেছেন ভিনি। রিয়াল মাদ্রিদ টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মজা করে ভিনি বলেছেন, এই শট তিনি মদরিচের কাছ থেকে শেখেন, ‘মদরিচ আমাকে শিখিয়েছে। আমরা চাপ সামলে, বল দখলে রেখে ভালো খেলেছি। এভাবে খেলে আমাদের জিততে পারব। আমি বাইরে (পায়ের বাইরের অংশে) ভালো, আশা করি এটা চালিয়ে যেতে পারব। আমার মনে হয় এটা আমার সবচেয়ে সুন্দর শটগুলোর একটি।’

দলের জয় নিয়ে ভিনিসিয়ুস যোগ করেন, ‘(জয়ের) মূল চাবিকাঠি হলো রক্ষণ, ঐক্য আর টিমওয়ার্ক। আমরা যদি এভাবে খেলতে থাকি, তাহলে এ মৌসুমে অবশ্যই সফল হতে পারব।’

রিয়াল পরের ম্যাচ খেলবে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে। মাদ্রিদ ডার্বির এই ম্যাচ নিয়ে ভিনি বলেছেন, ‘আমরা ডার্বির জন্য ভীষণ মুখিয়ে আছি। এখন একটু বিশ্রাম নিতে হবে আর এই জয়ের আনন্দ উপভোগ করতে হবে। আশা করি শনিবারও আমরা জিতব।’

ম্যাচ শেষে ভিনিকে নিয়ে রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো বলেন, ‘ভিনি খুব পূর্ণাঙ্গ ও ভালো একটি ম্যাচ খেলেছে। আমি তাকে নিয়ে আনন্দিত।’

