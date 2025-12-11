চ্যাম্পিয়নস লিগে ইংলিশ ‘পরীক্ষা’য় ফেল স্পেনের ক্লাবগুলো

চ্যাম্পিয়নস লিগে ইংলিশ ‘পরীক্ষা’য় ফেল স্পেনের ক্লাবগুলো
চ্যাম্পিয়নস লিগে গতকাল বুধবার রাতে গুরুত্বপূর্ণ এক ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে হেরে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ঘরের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ২–১ গোলের এই হারে দুঃসময় পার করতে থাকা জাবি আলোনসোর দলের ওপর চাপ যেন আরও বাড়ল।
অন্য দিকে এই জয়ে সাম্প্রতিক সময়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে স্প্যানিশ ক্লাবগুলোর ওপর ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলোর আধিপত্যের বিষয়টি আরও নিরঙ্কুশ হলো।
চ্যাম্পিয়নস লিগে এবারের মৌসুমে স্প্যানিশ ক্লাবগুলোর বিপক্ষে এখন পর্যন্ত ১০ ম্যাচে মুখোমুখি হয়ে ৯টিতেই জিতেছে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলো। হেরেছে শুধু একটি ম্যাচে।
প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবগুলোর বিপক্ষে সফল হওয়া একমাত্র দল বার্সেলোনা। গত ১৮ সেপ্টেম্বর লিগ পর্বের ম্যাচে ইংলিশ ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২–১ গোলে হারায় তারা।
এই এক ম্যাচ ছাড়া ইংলিশ ক্লাবগুলোর বিপক্ষে আর কোনো ম্যাচে জয় পায়নি লা লিগার ক্লাবগুলো। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই ম্যাচ জিততেও এক ইংলিশ ফুটবলারের সহায়তার প্রয়োজন পড়েছে বার্সেলোনার। নিউক্যাসলের বিপক্ষে বার্সার হয়ে দুই গোলই করেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড মার্কাস রাশফোর্ড।
চ্যাম্পিয়নস লিগের চলতি মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগার দল প্রথম মুখোমুখি হয় গত ১৬ সেপ্টেম্বর। সেদিন টটেনহাম মুখোমুখি হয় ভিয়ারিয়ালের আর বিলবাও খেলতে নামে আর্সেনালের বিপক্ষে। দুটি ম্যাচেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ইংলিশ ক্লাবগুলো। টটেনহাম জেতে ১–০ গোলে এবং আর্সেনালের জয় ২–০ গোলে।
এখন পর্যন্ত স্প্যানিশ ক্লাবগুলোর বিপক্ষে ২টি ম্যাচে মুখোমুখি হয়ে দুটিতেই জিতেছে আর্সেনাল, লিভারপুল এবং ম্যানচেস্টার সিটি। নিউক্যাসল দুই ম্যাচ খেলে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে জিতলেও হেরেছে বার্সার বিপক্ষে।
একটি করে ম্যাচ খেলে জয় পেয়েছে টটেনহাম ও চেলসি। স্প্যানিশ ক্লাবগুলোর মধ্যে রিয়াল দুটি ম্যাচে লিভারপুল ও ম্যান সিটির মুখোমুখি হয়ে দুটিতেই হেরেছে। বার্সেলোনা নিউক্যাসলের বিপক্ষে জিতলেও হেরে গেছে চেলসির কাছে। এ ছাড়া ভিয়ারিয়াল, অ্যাথলেটিক বিলবাও এবং আতলেতিকো মাদ্রিদ দুই ম্যাচ করে খেলে প্রতিটিতেই হেরেছে।