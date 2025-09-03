বাবা-মা, ভাই-বোন, বউ-বাচ্চা—সবাই থাকবেন মেসির শেষ ম্যাচে
শেষের খুব কাছে চলে এসেছেন লিওনেল মেসি। শেষ মানে, আর্জেন্টিনার হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায়। তবে আর্জেন্টিনাজুড়ে কান পাতলে এটাও শোনা যাবে, আরেকটু থেকে গেলে ক্ষতি কী! তাঁর সাবেক ও বর্তমান সতীর্থদের অনেকেই বলছেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে যেন আরেকটু ভেবে দেখেন মেসি। কারণ, এমন সিদ্ধান্তের জন্য অন্তত আর্জেন্টিনায় কেউই প্রস্তুত নয়।
২০০৫ সালে জাতীয় দলে অভিষেক মেসির। এরপর কেটে গেছে বিশ বছর। এই দুই দশকে মেসি জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ১৯৩টি ম্যাচ, গোল করেছেন ১১২টি। আটবার জিতেছেন ব্যালন ডি’অর। বিশ্বকাপ, দুইটি কোপা আমেরিকা, ২০০৮ সালে অলিম্পিক স্বর্ণপদক—সবই আছে তাঁর ঝুলিতে। আর্জেন্টিনা ও বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল অধ্যায়টা তিনি লিখেছেন নিজ হাতে।
এখন বয়স ৩৮। কিংবদন্তির বিদায়ের সময়টা খুব বেশি দূরে নয়। ধারণা করা হচ্ছে, ২০২৬ বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাতে পারেন মেসি। বাংলাদেশ সময় ৫ সেপ্টেম্বর ভোরে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচটি হতে পারে দেশের মাটিতে তাঁর শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। নিজেই বলেছেন, ‘এই ম্যাচটা আমার জন্য খুব, খুব বিশেষ। কারণ, এটা বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচ (আর্জেন্টিনায়)।’
বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচ বাংলাদেশ সময় ১০ সেপ্টেম্বর ভোরে ইকুয়েডরের বিপক্ষে। তবে সেটা প্রতিপক্ষের মাঠে। দেশের মাটিতে শেষ ম্যাচটা তাই মেসির কাছে খুবই আবেগের, ‘এরপর আর কোনো প্রীতি ম্যাচ বা অন্য কিছু হবে কি না, জানি না। তবে এই ম্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমার স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা, ভাই-বোন—সবাই থাকবে আমার সঙ্গে। আমরা একসঙ্গে উপভোগ করব। এরপর কী হবে, জানি না।’
তবে এত জলদি মেসির বিদায় দেখতে তৈরি নন তাঁর একসময়ের সতীর্থ ও আর্জেন্টিনার সাবেক গোলরক্ষক ফ্রাঙ্কো আরমানি। ৩৮ বছর বয়সে আরমানি নিজেও খেলে যাচ্ছেন ক্লাব পর্যায়ে। রিভার প্লেট ফাউন্ডেশনের এক অনুষ্ঠানে আরমানি বলেছেন, ‘আশা করি, মেসি এখনই কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না। ও ভালোভাবে ভেবে দেখুক। কারণ, কেউই এই বিদায়ের জন্য প্রস্তুত নয়। বৃহস্পতিবারের পর যেন আরও একবার ভাবে সে সবকিছু নিয়ে।’
তবে আপাতত এটুকু আশা করা যায়, আগামী বছর বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যাবেন মেসি। সেখানে আর্জেন্টিনার হয়ে শিরোপা ধরে রাখাই হবে তাঁর লক্ষ্য। এরপর কী করবেন, সেটা শুধু মেসিই জানেন।