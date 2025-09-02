ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়ার কারণ চোট নয়, দাবি নেইমারের

ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়ার কারণ চোট নয়, দাবি নেইমারের
২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করেছে ব্রাজিল। এই ম্যাচ দুটি সামনে রেখে ২৫ আগস্ট রাতে ২৫ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। সেই দল থেকে তিনি বাদ দেন তারকা ফরোয়ার্ড নেইমারকে। কারণ হিসেবে আনচেলত্তি জানান নেইমারের চোটের কথা।
দল ঘোষণার আগে নতুন করে চোটে পড়ার খবর সামনে আসায় নেইমারের বাদ পড়া নিয়ে বিশেষ কোনো আলোচনা হয়নি। কিন্তু বাদ পড়া নিয়ে নেইমারের নতুন একটি মন্তব্য উসকে দিয়েছে বিতর্ক। নেইমার জানিয়েছেন, বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য ঘোষিত ব্রাজিল দলে তাঁর না থাকার কারণ চোট নয়।
এর আগে নেইমারকে দলে না রাখার ব্যাখ্যায় আনচেলত্তি বলেছিলেন, ‘নেইমার ছোটখাটো চোটে পড়েছে। আমাদের নেইমারকে মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই। আমরা সবাই জানি সে কে এবং কী করতে পারে। তাকে জাতীয় দলকে যেভাবে সাহায্য করতে দেখে এসেছি আমরা, সে জন্য আমাদের তাকে সেরা অবস্থায় পেতে হবে।’
কিন্তু গতকাল ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে সান্তোসের হয়ে পুরো ৯০ মিনিট খেলার পর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিলেন নেইমার। গোলশূন্য ড্রয়ের পর তিনি বলেছেন, ‘অ্যাডাক্টরে কিছুটা ফোলা আর অস্বস্তি ছিল। তবে সেটা গুরুতর কিছু নয়, এর প্রমাণ হলো আজ আমি খেলেছি। ২৪ আগস্ট বাহিয়ার বিপক্ষে খেলার সুযোগ ছিল না। তাই কয়েকটা অনুশীলন বাদ দিয়ে আমাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল।’
এরপর ব্রাজিল দল থেকে নিজের বাদ নিয়ে নেইমার বলেছেন, ‘আমাকে বাদ দেওয়ার কারণ ছিল সম্পূর্ণ টেকনিক্যাল। শারীরিক অবস্থার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা কোচের সিদ্ধান্ত, আর আমি তা সম্মান করি। আমি যেহেতু এখন দলে নেই, এখন বাইরে বসে দলকে সমর্থন করতে হবে।’
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ৫ সেপ্টেম্বর চিলিকে আতিথ্য দেবে ব্রাজিল। এরপর ১০ সেপ্টেম্বর ব্রাজিল খেলতে যাবে বলিভিয়ার মাঠে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আনচেলত্তির দল বর্তমানে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে।আ