বিশ্বকাপের ড্র এবং ‘ফিনালিসিমা’ নিয়ে যা বললেন স্কালোনি

বিশ্বকাপের ড্র এবং ‘ফিনালিসিমা’ নিয়ে যা বললেন স্কালোনি
২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠান শুরু হবে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ১১টায়। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে পৌঁছেছেন বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের কোচ লিওনেল স্কালোনি।
ওয়াশিংটনে পৌঁছে আর্জেন্টিনা দলের সামনে থাকা নানা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলেছেন স্কালোনি। যেখানে উঠে এসেছে খেলোয়াড়দের ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগ, লিওনেল মেসির বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা, বিশ্বকাপের ড্র নিয়ে প্রত্যাশা এবং ‘ফিনালিসিমা’ ম্যাচের প্রসঙ্গ।
বিশ্বকাপের ড্র নিয়ে প্রত্যাশার কথা জানতে চাইলে স্কালোনি আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘আগেরবারের ড্রয়ের তুলনায় এবার আমি একটু বেশি স্বস্তিতে আছি। সেবার আমরা অনেক হিসাব-নিকাশ করেছিলাম। এবার আগামীকাল (আজ) ড্রয়ের পর আমরা সব হিসাব-নিকাশ করব। শেষ বিশ্বকাপে যা ঘটেছিল, আমাদের সব হিসাব কাজে লাগেনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এটা বোঝা যে কিছু অর্জন করতে গেলে সেরা দলগুলোর মুখোমুখি হতে হয়। আর এই বিশ্বকাপে অনেক ভালো দল থাকবে।’
এবারের ড্রয়ে অবশ্য আর্জেন্টিনার মতো শীর্ষ দলগুলো বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ফিফা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিংধারী দলগুলো টুর্নামেন্টের প্রাথমিক পর্যায়ে একে অপরের মুখোমুখি হবে না।
উদাহরণস্বরূপ, যদি আর্জেন্টিনা ও স্পেন নিজ নিজ গ্রুপে প্রথম অবস্থানে শেষ করে, তবে তারা সম্ভাব্য ফাইনালে মুখোমুখি হতে পারে। তবে স্কালোনির কাছে এই ‘সুবিধা’ বিশেষ কোনো গুরুত্ব রাখে না, ‘অনেক ভালো দল আছে, শুধু শীর্ষ চারটি নয়। প্রচুর দল আছে, যারা প্রতিযোগিতা করতে পারে। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে শুরু করে সব সময়ই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ থাকবে।’
গ্রুপ বা প্রতিপক্ষের চেয়েও স্কালোনির মূল ভাবনা নিজেদের নিয়ে। আর্জেন্টিনা দল যে এখনো ক্ষুধার্ত, সেটা স্পষ্ট করেছেন তিনি। তবে তাঁর একমাত্র দুশ্চিন্তার নাম খেলোয়াড়দের ফিটনেস। স্কালোনি বলেন, ‘যা আমাকে খুশি করে, তা হলো আমরা এখনো এমনভাবে লড়াই করছি যেন দল কিছুই জিতেনি। এখন আমার একমাত্র উদ্বেগ হলো যে ছেলেরা ভালো ফিটনেসে পৌঁছাক।’
এ সময় প্রাসঙ্গিকভাবে স্কালোনিকে কথা বলতে হয়েছে লিওনেল মেসির বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা নিয়েও, ‘সে নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে আর আমরা তার যেকোনো সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করব। আপাতত সব ঠিকঠাক চলছে, তবে সময় এখনো আছে। যদিও সময়টা কাছাকাছি মনে হচ্ছে, ফুটবলে ছয় মাস অনেক দীর্ঘ সময়। আশা করি, সে ভালো থাকবে এবং সেরা সিদ্ধান্ত নেবে। তার এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সে অর্জন করেছে।’
স্কালোনি স্পেনের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ফিনালিসিমা ম্যাচ নিয়েও কথা বলেন, ‘এটা আরও আগেই খেলা হতে পারত। এখন আমরা অপেক্ষা করছি, কোনো খবরও পাইনি। আমি (স্পেনের কোচ) লুইস দে লা ফুয়েন্তের সঙ্গে ভ্রমণ করেছি, তিনি আমার বন্ধু এবং আমাকে কোচিং কোর্স করিয়েছেন। তার কাছেও এখনো নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই, তাই অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।’
বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, আগামী বছর মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতে পারে ফিনালিসিমা ম্যাচ। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ১১ জুন।