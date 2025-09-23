ব্যালন ডি’অর: মেসির অভিনন্দনবার্তা, নেইমারের হতাশা
বারবার চোটে পড়া তো ছিলই, সমালোচিত ছিলেন মাঠের বাইরে কর্মকাণ্ড নিয়েও। একসময় হুমকিতে পড়েছিল ক্যারিয়ারও। বার্সেলোনায় ব্যর্থ হয়ে হতাশা নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাড়ি জমান পিএসজিতে। আর নিজ দেশে ফিরতেই যেন বদলে গেল উসমান দেম্বেলের ভাগ্য। ২০২৪-২৫ মৌসুমে দুর্দান্ত পারফর্ম করে এখন তিনি জিতে নিলেন ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ ট্রফি ব্যালন ডি’অরও।
গত মৌসুম শেষ হওয়ার পর দেম্বেলের ব্যালন ডি’অর জয় একরকম অনুমেয়ই ছিল। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়সহ পিএসজির ট্রেবল জয়ে এমবাপ্পের ব্যাপক ভূমিকা ছিল। গোল করায়, করানোয় এবং দলকে উজ্জীবিত রাখায় সমান ভূমিকা রেখেছেন তিনি।
যার ফলস্বরূপ মিলেছে বর্ষসেরার এই পুরস্কার। পুরস্কার পাওয়ার পর দেম্বেলেকে প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন সবাই। ব্যালন ডি’অরের রাজা ও দেম্বেলের সাবেক সতীর্থ লিওনেল মেসিও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
গতকাল রাতে ব্যালন ডি’অর জয়ের পর নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে সেই ছবি পোস্ট করে দেম্বেলে লিখেছেন, ‘অনেক আনন্দ, গর্ব আর আবেগে মন ভরে আছে। একটি স্বপ্ন সত্যি হলো। এই যাত্রাপথে যারা সব সময় আমাকে সমর্থন করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা।’ দেম্বেলের এই পোস্টের মন্তব্যে মেসি লিখেছেন, ‘দারুণ! অভিনন্দন, আমি তোমার জন্য খুব খুশি। তুমি এটা পাওয়ার যোগ্য।’
গত কয়েক বছর ফরাসিদের মধ্যে ব্যালন ডি’অর জয়ের দৌড়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। সেই এমবাপ্পের আগে পুরস্কারটি জিতে নিলেন দেম্বেলে।
তবে আগে পুরস্কার জিতলেও সতীর্থকে অভিনন্দন জানাতে কার্পণ্য করেননি এমবাপ্পে, ‘এটা গভীর আবেগের ব্যাপার, ভাই। তুমি এটা হাজারবার পাওয়ার যোগ্য।’
অন্যদিকে নেইমার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ভিন্ন এক কারণে। ব্যালন ডি’অর র্যাঙ্কিংয়ে রাফিনিয়ার পঞ্চম হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এই ব্রাজিলিয়ান। ব্যাল ডি’অর নিয়ে এক পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় তিনি লিখেছেন, ‘রাফিনিয়ার ৫ নম্বরে থাকা বিশাল এক কৌতুক।’