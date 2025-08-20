পেনাল্টি গোলে জিতে যে ইতিহাস গড়ল রিয়াল মাদ্রিদ

লা লিগা
পেনাল্টি গোলে জিতে যে ইতিহাস গড়ল রিয়াল মাদ্রিদ
ইতিহাস গড়ে লা লিগার নতুন মৌসুম শুরু করল রিয়াল মাদ্রিদ। গতকাল রাতে রিয়াল ভালো ফুটবল খেললেও জয়ের জন্য নির্ভর করতে হয়েছে কিলিয়ান এমবাপ্পের পেনাল্টি গোলের ওপর। ৫১ মিনিটে করা সেই গোলেই নিশ্চিত হয় রিয়ালের ১–০ গোলের জয়। লা লিগায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে পেনাল্টি গোলের মাধ্যমে এই প্রথম জিতল মাদ্রিদের ক্লাবটি।
লা লিগার ইতিহাসে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পেনাল্টি গোলে ক্লাবগুলোর জয়ের ঘটনা এর আগে ঘটেছে চারবার। ১৯৯০ সালে রিয়াল সোসিয়েদাদ জিতেছিল জন অ্যালড্রিজের গোলে, ২০১৭ সালে লেভান্তের জয়ে পেনাল্টি থেকে গোল করেছিলেন জোসে লুইস মোরালেস এবং ২০২১ ও ২০২২ সালে ভ্যালেন্সিয়া মৌসুম শুরু করেছিল কার্লোস সোলারের পেনাল্টি গোলে জিতে। এবার সেই তালিকায় নাম লিখিয়েছে রিয়াল।
এ জয়ের মাধ্যমে নিজেদের গড়া একটি রেকর্ডই ভাঙল রিয়াল। লা লিগার ইতিহাসে টানা ১৭ মৌসুমে প্রথম ম্যাচে অপরাজিত থাকার নজির এখন একমাত্র রিয়ালের। ২০০৯ থেকে শুরু হওয়া এ ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত। এর আগে সর্বোচ্চ টানা ১৬ মৌসুমে (১৯৬১ থেকে ১৯৭৬) নিজেদের প্রথম ম্যাচে অপরাজিত থাকার কৃতিত্বও ছিল রিয়ালের দখলে।
অন্য দলগুলোর মধ্যে ১৫ মৌসুম ধরে প্রথম ম্যাচে হারেনি আতলেতিকো মাদ্রিদ (২০১০–২০২৪) আর ১৩ মৌসুম ধরে একই রেকর্ড গড়েছিল বার্সেলোনা (১৯৯৫–২০০৭) ও ভ্যালেন্সিয়া (১৯৪২–১৯৫৪)। সর্বশেষ রিয়াল মাদ্রিদ মৌসুম শুরুর ম্যাচে হেরেছিল ২০০৮ সালে। সেবার লা করুনিয়ার মাঠ রিয়াজোরে রিয়াল হেরেছিল ২–১ গোলে।
১৯৯২ সালের পর এই প্রথম মৌসুমের প্রথম গোল পেনাল্টি থেকে করল রিয়াল মাদ্রিদ। সেবার ক্যাম্প ন্যুতে বার্সেলোনার বিপক্ষে পেনাল্টি থেকে গোল করেছিলেন মিশেল। যদিও ম্যাচে ২–১ গোলে হেরে যায় রিয়াল।
পাশাপাশি এই গোলে রিয়ালের ইতিহাসে যোগ হলো আরেকটি ফরাসি অধ্যায়। রিয়ালের জার্সিতে মৌসুমের প্রথম গোল করা ফরাসিদের তালিকায় করিম বেনজেমার পাশে নাম লেখালেন এমবাপ্পেও। ২০১৩, ২০১৪, ২০১৯ ও ২০২১ মৌসুমের প্রথম গোল করেছিলেন বেনজেমা, আর ২০২৫ সালে করলেন এমবাপ্পে।
পেনাল্টি গোলে জিতে মৌসুম শুরু করেও অবশ্য আনন্দিত রিয়াল কোচ জাবি আলোনসো। বিশেষ করে দলে আসা নতুন খেলোয়াড়দের নিয়ে বেশ আশাবাদী তিনি, ‘নতুন খেলোয়াড়েরা দারুণ ছিল। সবাই নিজের জায়গায় ঠিকভাবে মানিয়ে নিয়েছে। এরা এমন খেলোয়াড় যাদের আমরা আরও অনেক বছর এখানে দেখব। বার্নাব্যুতে খেলা কিংবা রিয়ালের জার্সি কারও জন্যই চাপ হয়ে ওঠেনি।’
কদিন মাত্র ১৮তম জন্মদিন উদ্যাপন করেছেন আর্জেন্টাইন তরুণ ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো। আর গতকাল রাতে রিয়ালের জার্সিতে অভিষেক হলো তাঁর। এই আর্জেন্টাইনকে নিয়ে আলোনসো বলেছেন, ‘তাকে দারুণ মনে হচ্ছিল। আমি ভেবেছিলাম, সে অবদান রাখতে পারবে। কয়েক মিনিট খেলেও ভালো প্রভাব ফেলেছে সে। দলেও তার খেলার ছাপ ছিল।’