ফিফা র্যাঙ্কিং
আর্জেন্টিনার রাজত্বের অবসান, ১১ বছর পর ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে স্পেন
প্রায় আড়াই বছর পর ছেলেদের ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান হারাল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আজ ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ পিছিয়ে তিন নম্বরে নেমে গেছে লিওনেল মেসির দল। আর্জেন্টিনার অবনমনের দিনে এক দশকের বেশি সময় পর র্যাঙ্কিংয়ে রাজত্ব পুনরুদ্ধার করেছে স্পেন।
২০১০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নরা সর্বশেষ এক নম্বরে ছিল ২০১৪ সালের জুনে। আর বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে অবস্থান করছিল ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে।
হালনাগাদ র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের কোনো উন্নতি-অবনতি নেই। আগের মতো ১৮৪ নম্বরে আছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।
এবারের র্যাঙ্কিংয়ের আগে বাংলাদেশ ম্যাচ খেলেছে একটি। নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচটি শেষ হয়েছে গোল শূন্য সমতায়। এই ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ ০.২৩ পয়েন্ট বেড়েছে। বাংলাদেশের বর্তমান পয়েন্ট ৮৯৯.২৪।
র্যাঙ্কিংয়ের ওপরের দিকে বড় পরিবর্তনের কারণ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের সর্বশেষ ম্যাচে আর্জেন্টিনার হার। সেপ্টেম্বরে আর্জেন্টিনা ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ৩-০ গোলে জিতলেও ইকুয়েডরের কাছে ১-০ গোলে হেরেছে। একই সময়ে স্পেন বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে বুলগেরিয়াকে ৩-০ আর তুরস্ককে ৬-০ গোলে হারিয়েছে।
শীর্ষে ওঠা স্পেনের পয়েন্ট ৮.২৮ বেড়ে মোট পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে ১৮৭৫.৩৭। বিপরীতে আর্জেন্টিনার পয়েন্ট ১৮৮৫.৩৬ থেকে ১৫.০৪ কমে ১৮৭০.৩২ হয়ে গেছে। শুধু স্পেনই নয়, আর্জেন্টিনাকে টপকে গেছে ফ্রান্সও। তবে দুইয়ে উঠে যাওয়া ফ্রান্সের পয়েন্ট আর্জেন্টিনার চেয়ে মাত্র ০.৬০ পয়েন্ট বেশি (১৮৭০.৯২)।
আর্জেন্টিনার প্রতিবেশী ব্রাজিলও র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়েছে। চলতি মাসে বলিভিয়ার কাছে হেরে যাওয়া ব্রাজিল এক ধাপ পিছিয়ে এখন ছয় নম্বরে (১৭৬১.৬ পয়েন্ট)। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে হটিয়ে র্যাঙ্কিংয়ের পঞ্চম স্থানে জায়গা করেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পর্তুগাল (১৭৭৯.৫৫)।