প্রথমার্ধ শেষে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া ১-১ সমতা

অনূর্ধ্ব–২০ নারী এশিয়ান কাপ বাছাই
প্রথমার্ধ শেষে বাংলাদেশ-দক্ষিণ কোরিয়া ১-১ সমতা
এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ১-১ সমতায় প্রথমার্ধ শেষ করেছে বাংলাদেশ। শুরুতে তৃষ্ণা রানীর সৌজন্যে বাংলাদেশই এগিয়ে গিয়েছিল। পরে দক্ষিণ কোরিয়া সমতা এনেছে।
ভিয়েনতিয়েনের নিউ লাওস ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের এই ম্যাচ ড্র করতে পারলে আগামী বছর থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের টিকিট কাটবে বাংলাদেশ। এর আগে বাংলাদেশ কখনো এই টুর্নামেন্টে খেলতে পারেনি।
বাংলাদেশ ম্যাচে এগিয়ে যায় ১৫তম মিনিটে। বাঁ প্রান্ত ধরে আক্রমণে ওঠা শান্তি মার্ডি চমৎকারভাবে বল বাড়ান অপর পাশে থাকা তৃষ্ণা রানীর কাছে। পূর্ব তিমুরের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করা এই ফরোয়ার্ড সুযোগ কাজে লাগাতে ভুল করেননি। দক্ষিণ কোরিয়ার জালে বল ঠেলেই সতীর্থদের নিয়ে উদ্যাপনে মাতেন।
তবে এই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি বাংলাদেশ। ২০ মিনিটে লি হিয়াং বাংলাদেশের এলোমেলো রক্ষণের সুযোগ কাজে লাগান। তাতেই ম্যাচে সমতায় ফেরে দক্ষিণ কোরিয়া।
গোলশূন্য থেকে ১-১ সমতার পর নতুন উদ্যমে লড়াই শুরু করে দুই দল৷ বিরতির আগে টানা আক্রমণের চেষ্টা চালিয়ে গেছে দক্ষিণ কোরিয়া। বাংলাদেশ ছিল সুযোগ তৈরির অপেক্ষায়।
এর আগে ম্যাচের দুই মিনিটেই প্রতিপক্ষ গোলকিপারকে একা পাওয়ার সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেননি মোসাম্মত সাগরিকা। ৫ থেকে ৯ এই চার মিনিটের মধ্যে তিনবার দক্ষিণ কোরিয়ার আক্রমণ অফসাইডে কাটা পড়ে।
এশিয়ার ৩৩টি দল নিয়ে বাছাইপর্ব চলছে আটটি গ্রুপে ভাগ হয়ে। প্রতি গ্রুপের সেরা দল আর সেরা তিন রানার্সআপ জায়গা করে নেবে আগামী বছর থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মূল আসরে।
এইচ’ গ্রুপে থাকা বাংলাদেশ প্রথম দুই ম্যাচে লাওস ও পূর্ব তিমুরকে হারিয়ে ৬ পয়েন্ট পেয়েছে। একই দলগুলোকে হারিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার পয়েন্টও ৬। এমনকি বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার গোল পার্থক্যও +১০। তবে বাংলাদেশ করেছে ১১ গোল, দক্ষিণ কোরিয়া ১০টি। এক গোল বেশি করায় দক্ষিণ কোরিয়াকে টপকে বাংলাদেশ এখন টেবিলের শীর্ষে।
আজকের ম্যাচ ড্র হলে বাংলাদেশ ও কোরিয়া দুই দলই একটি পয়েন্ট করে পাবে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপের শীর্ষে থেকেই আগামী বছর থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান কাপে নাম লেখাবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ নারী দল। আর যদি হেরে যায়, তবু রানার্সআপ দলগুলোর মধ্যে সেরা তিনে থাকতে পারলে মূল পর্বের টিকিট পাওয়া যাবে।
এরই মধ্যে ৮ গ্রুপ থেকে ১৪টি দল বিদায় নিয়েছে। আজ শেষ রাউন্ডে নির্ধারণ হয়ে যাবে কোন ৮ দল গ্রুপসেরা হবে। আর কোন তিন দল যাবে সেরা রানার্সআপের তালিকায় থেকে।
টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে লাওসকে ৩-১ গোলে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে পূর্ব তিমুরকে ৮-০ গোলে উড়িয়ে দেয় বাংলাদেশ।