রিয়ালে কতজন আর্জেন্টাইন খেলেছেন

রিয়ালে কতজন আর্জেন্টাইন খেলেছেন
আর্জেন্টাইন প্লেমেকার ফ্রাঙ্কো মাস্তুানতুয়ানোকে গতকাল নিজেদের খেলোয়াড় হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। রিভার প্লেট থেকে গত জুনে কিনলেও তাঁর বয়স ১৮ বছর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় ছিল মাদ্রিদের ক্লাবটি। গতকাল মাস্তানতুয়ানোর ১৮তম জন্মদিনেই তাঁকে সই করানোর সব আনুষ্ঠানিকতা সেরে ফেলেছে ১৫ বারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নরা।
মাস্তানতুয়ানোর আগে সর্বশেষ যে আর্জেন্টাইনকে সই করিয়েছিল রিয়াল, তিনি আনহেল দি মারিয়া। ২০১০ সালে তাঁকে পর্তুগিজ ক্লাব বেনফিকা থেকে উড়িয়ে আনে রিয়াল। ২০২৪ সালে রিয়ালের মূল দলে খেলা সর্বশেষ আর্জেন্টাইন নিকোলাস পাজ। এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার রিয়ালের বয়সভিত্তিক দল থেকে উঠে এসেছেন। উইঙ্গার ফ্রান্সেসিকো ফেউলাসিয়েরও তাই। রিয়ালের বয়সভিত্তিক দল থেকে ২০১৭ সালে মূল দলে সুযোগ পান এই আর্জেন্টাইন।
প্রশ্ন হলো, রিয়ালে এখন পর্যন্ত কতজন আর্জেন্টাইন ফুটবলার খেলেছেন?
আর্জেন্টিনার অনলাইন সাময়িকী ‘এল গ্রাফিকো’ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করেছে। মাস্তানতুয়ানো হবেন রিয়ালে খেলা ৩৫তম আর্জেন্টাইন। আর আর্জেন্টাইন ক্লাব রিভার প্লেট থেকে সরাসরি রিয়ালে যোগ দেওয়া পঞ্চম খেলোয়াড়।
রিভার প্লেট থেকে সরাসরি রিয়ালে খেলা প্রথম আর্জেন্টাইন এদুয়ার্দো আনজারদা। ৭৫ বছর বয়সী সাবেক স্ট্রাইকারকে ১৯৭১ সালে রিভার প্লেট থেকে সই করায় রিয়াল। এর দুই বছর পর রিভার প্লেট থেকে যোগ দেন আর্জেন্টাইন সাবেক ফরোয়ার্ড অস্কার মাস। পরবর্তী সময় রিভার প্লেট থেকে আসেন এস্তেবান কাম্বিয়াসো ও গঞ্জালো হিগুয়েইন। ২০০৫ সালে কার্লোস দিয়োগোকেও রিভার প্লেট থেকে সই করায় রিয়াল। তবে তিনি ছিলেন উরুগুয়ের উইংব্যাক।
আর্জেন্টিনার অন্যতম সেরা ক্লাব রিভার প্লেট ও রিয়াল মাদ্রিদে খেলা ফুটবলার আছেন মোট ১৪ জন। তাঁদের মধ্যে আছেন আলফ্রেডো ডি স্টেফানো, অস্কার রুগেরি, সান্তিয়াগো সোলারি ও হাভিয়ের সাভিওলাদের মতো খেলোয়াড়। এল মনুমেন্তাল স্টেডিয়াম থেকে সান্তিয়াগো বার্নাব্যু—মাস্তানতুয়ানো এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন।