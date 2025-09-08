ফুটবল

টেন হাগ টিকেছিলেন ৬২ দিন, হিউলমান্দ টিকবেন কত দিন

খেলা ডেস্ক
ক্যাসপার হিউলমান্দএএফপি

বায়ার্ন লেভারকুসেনের কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনটি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচসহ মোট ৬২ দিন টিকেছিলেন এরিক টেন হাগ। তাঁকে গত সোমবার ছাঁটাই করে আজ ক্যাসপার হিউলমান্দকে নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে জার্মান ক্লাবটি। প্রশ্ন হচ্ছে, লেভারকুসেনে হিউলমান্দ টিকবেন কত দিন? কারণ, ডেনিশ এই কোচেরও দ্রুত ছাঁটাই হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে।

হিউলমান্দকে কোচের দায়িত্ব দেওয়া প্রসঙ্গে লেভারকুসেনের খেলাধুলাবিষয়ক ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইমন রোলফেস বিবৃতিতে বলেন, ‘আমরা ক্যাসপার হিউলমান্দকে নিয়ে আসতে পেরে আনন্দিত, তার কাজ আমরা দীর্ঘদিন ধরেই ভালোভাবে অনুসরণ করছি।’

বুন্দেসলিগা হিউলমান্দের কাছে অপরিচিত নয়। জার্মানির শীর্ষ এ লিগে সর্বশেষ ২০১৪ সালের জুলাই থেকে ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাইনৎসের কোচ ছিলেন হিউলমান্দ। সে বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি ছাঁটাই হন।

এরিক টেন হাগ
রয়টার্স

লেভারকুসেনের দায়িত্ব নেওয়ার আগে সব মিলিয়ে বুন্দেসলিগায় তাঁর সর্বশেষ অভিজ্ঞতাটা খুব একটা ভালো নয়। টমাস টুখেলের জায়গায় মাইনৎসের দায়িত্ব নিয়ে নিজের সর্বশেষ ১৩ ম্যাচে মাত্র এক জয় পাওয়ায় মাইনৎসের চাকরিটা আর টিকিয়ে রাখতে পারেননি হিউলমান্দ।

মাইনৎসের কোচ হিসেবে ২০১৪ সালের ১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিয়ে হিউলমান্দ মোট ২৩২ দিন টিকতে পেরেছিলেন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মাইনৎসের কোচ হিসেবে ২৪ ম্যাচে ৫ জয়, ১০ ড্র ও ৯ ম্যাচ হারেন হিউলমান্দ।

মাইনৎস থেকে ছাঁটাই হওয়ার পর ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি ডেনিশ লিগের দল নরশেল্যানের কোচের দায়িত্ব নেন হিউলমান্দ। পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ২০১৯ সালের ২৫ মার্চ ক্লাবটির দায়িত্ব তিনি ছাড়েন। এরপর সে বছর জুনে দায়িত্ব নেন ডেনমার্ক জাতীয় দলের। ২০২১ ইউরোয় ডেনমার্ককে সেমিফাইনালে তোলার পর গত বছর অনুষ্ঠিত ইউরোয় নিজের দেশের জাতীয় দলকে শেষ ষোলোয় তোলেন হিউলমান্দ। গত বছর জুলাইয়ে ডেনমার্কের দায়িত্ব ছাড়ার পর থেকেই বেকার সময় কাটছিল ৫৩ বছর বয়সী এ কোচের।

লেভারকুসেনের সঙ্গে ২০২৭ সাল পর্যন্ত চুক্তির পর হিউলমান্দ বলেছেন, ‘এমন একটি দলের আস্থা অর্জন করতে পারাটা আমার জন্য সম্মানের। এই ক্লাবের ভবিষ্যৎ গঠন করতে আমি উজ্জীবিত।’ সব ঠিক থাকলে বুন্দেসলিগায় আগামী শুক্রবার ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে ম্যাচে লেভারকুসেন কোচ হিসেবে অভিষেক হবে হিউলমান্দের।

