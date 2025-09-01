মাত্র তিন ম্যাচ পরই ছাঁটাই টেন হাগ
জাবি আলোনসোর জায়গায় গত ২৬ মে নতুন কোচ হিসেবে এরিক টেন হাগের নাম ঘোষণা করেছিল বায়ার লেভারকুসেন। গত ১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে বুন্দেসলিগার ক্লাবটির নতুন কোচের দায়িত্ব নিয়ে টেন হাগ ঠিকমতো ধাতস্থ হয়ে ওঠারও সুযোগ পেলেন না। বুন্দেসলিগায় এবার নতুন মৌসুমে টেন হাগের অধীনে মাত্র দুই ম্যাচ খেলেই ডাচ এই কোচকে ছাঁটাই করেছে লেভারকুসেন। ক্লাবটির কোচ হিসেবে ৩টি প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে একটি করে জয়, হার ও ড্রর পর বিদায় নিলেন টেন হাগ।
আজ ক্লাবের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে লেভারকুসেনের ক্রীড়া পরিচালক সাইমন রোলফেস বলেন, ‘সিদ্ধান্তটা (টেন হাগকে ছাঁটাই) আমাদের জন্য সহজ ছিল না। কেউ এই পদক্ষেপ নিতে চায়নি। গত কয়েক সপ্তাহে বোঝা গেছে, একটি নতুন ও সফল দল গড়তে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে, তা ফলপ্রসূ হয়নি।’
লেভারকুসেনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে বলা হয়, ‘তাৎক্ষণিকভাবে প্রধান কোচ এরিক টেন হাগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে বায়ার লেভারকুসেন। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে অনুশীলনের দায়িত্বে থাকবেন সহকারী কোচিং স্টাফরা।’
প্রায় দুই বছর পাঁচ মাস ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচের দায়িত্ব পালনের পর গত অক্টোবরে ছাঁটাই হন ৫৫ বছর বয়সী টেন হাগ। লেভারকুসেনেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর ছাঁটাই হওয়া নিয়ে ক্লাবটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফের্নান্দো কারো বলেছেন, ‘কষ্টদায়ক, কিন্তু দরকার ছিল।’ টেন হাগের অধীনে গত ২৩ আগস্ট হফেনহেইমের কাছে ২-১ গোলের হারে বুন্দেসলিগার নতুন মৌসুম শুরুর পর গত শনিবার ভেরডার ব্রেমেনের সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করে লেভারকুসেন।
বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, বুন্দেসলিগার এক মৌসুমে দ্রুততম সময়ে ছাঁটাই হওয়ার অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড গড়লেন টেন হাগ। এর আগের রেকর্ডটি ছিল পাঁচ ম্যাচের।
২০২২ সালের জুলাইয়ে ইউনাইটেড কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর ইংলিশ ক্লাবটিকে এফএ কাপ ও লিগ কাপ জেতান টেন হাগ। কিন্তু ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ২০২৪-২৫ মৌসুমের মাঝামাঝিতে ৮ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ১ জয় পাওয়ায় ওল্ড ট্রাফোর্ডে চাকরিটা টিকিয়ে রাখতে পারেননি।
আলোনসোর অধীনে ২০২৩-২৪ লেভারকুসেন তাদের ক্লাব ইতিহাসে সবচেয়ে সফল সময় কাটানোর পর ক্লাবটির কোচের দায়িত্ব নেন টেন হাগ। আলোনসোর অধীনে সে মৌসুমে নিজেদের ১২০ বছরের ইতিহাসে প্রথম বুন্দেসলিগা শিরোপা জয়ের পাশাপাশি কাপ শিরোপাও জেতে লেভারকুসেন। টেন হাগ আসার পর তাঁর দায়িত্ব ছিল ক্লাবটিকে নতুন করে গড়ে তোলা।
লেভারকুসেন এ সময় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হারায়। ফ্লোরিয়ান ভিৎস, গ্রানিত জাকা, জেরেমি ফ্রিমপংরা ক্লাব পাল্টান। লেভারকুসেন এখনো টেন হাগের উত্তরসূরির নাম ঘোষণা করেনি।
লেভারকুসেন কোচ হিসেবে নিজের প্রথম ম্যাচে ফ্ল্যামেঙ্গো অনূর্ধ্ব-২০ দলের কাছে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিলেন টেন হাগ। ব্রেমেনের বিপক্ষে বুন্দেসলিগায় সর্বশেষ ম্যাচে এগিয়ে থেকেও এবং ব্রেমেন ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার পরও শেষ দিকে ২ গোল হজম করে ড্র করে লেভারকুসেন। অথচ টেন হাগ ক্লাবের ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল তিন সাইনিংও করেছিলেন এই মৌসুমে। মালিক টিলমান, জ্যারেল কুয়ানশা ও বেন সেগিরকে কিনেছিলেন মোট ১০ কোটি ২০ লাখ ইউরো খরচ করে।