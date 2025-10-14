বরফে পা ফসকে ইউক্রেন ম্যাচে তাকিয়ে ফ্রান্স

বরফে পা ফসকে ইউক্রেন ম্যাচে তাকিয়ে ফ্রান্স
চোটের কারণে দুই তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে ও উসমান দেম্বেলেকে ছাড়াই বরফের দেশ আইসল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল ফ্রান্স। সুযোগ ছিল তাঁদের ছাড়াই নিজেদের শক্তি দেখানোর। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি দিদিয়ের দেশমের দল। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গতকাল রাতে স্বাগতিক আইসল্যান্ডের সঙ্গে ২–২ গোলে ড্র করে পয়েন্ট হারিয়েছে দুবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এর ফলে টানা তিন ম্যাচ জেতার পর চতুর্থ ম্যাচে এসে থামল ফ্রান্সের জয়ের ধারা।
‘ডি’ গ্রুপে ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফ্রান্স। আরেক ম্যাচে আজারবাইজানকে ২–১ গোলে হারানো ইউক্রেন ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে। এ পরিস্থিতিতে ১৩ নভেম্বর রাতে ফ্রান্স–ইউক্রেন ম্যাচ দিয়েই নির্ধারিত হতে পারে ফ্রান্সের বিশ্বকাপ ভাগ্য।
গতকাল রাতে অবশ্য একপর্যায়ে হারের শঙ্কায় পড়েছিল ফ্রান্স। আইসল্যান্ডের মাঠে ৩৯ মিনিটে গোল হজমের পর ৬২ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে ছিল তারা। ৬৩ মিনিটে ক্রিস্টোফার এনকঙ্কুর গোলে সমতা ফেরানোর পর ৬৮ মিনিটে ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন জাঁ–ফিলিপে মাতেতা। তবে এই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি তারা। ২ মিনিট পর অর্থাৎ ৭০ মিনিটে আইসল্যান্ডকে ফের সমতায় ফেরান হ্লিনসন।
ম্যাচ শেষে হতাশ ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশম বলেছেন, ‘আমরা ২-১ গোলে এগিয়ে ছিলাম। রাগ লাগছে এই জন্য যে আমরা যেভাবে দ্বিতীয় গোলটি হজম করেছি। আমরা তখন উন্মুক্ত ছিলাম, গোল করার পরপর অনেক ওপরে উঠে এসেছিলাম। এটা অবহেলা। এটা হওয়া উচিত হয়নি। এ কারণেই আমরা ম্যাচ জিততে পারিনি।’
তবে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে না পারলেও ইউক্রেনের বিপক্ষে জিতে বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়ার আশার কথা বলেছেন দেশম, ‘আমরা পুরো ম্যাচই নিয়ন্ত্রণ করেছি। আইসল্যান্ডের শুধু দুটি শট ছিল লক্ষ্যে, আর তারা দুটো গোল করেছে। কিন্তু আমাদের আরও একটি পয়েন্ট হয়েছে এবং আগামী মাসের ম্যাচ (ইউক্রেনের বিপক্ষে) হবে চূড়ান্ত ও নির্ধারণমূলক।’
একই রাতে অন্য ম্যাচে কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে জার্মানি। উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তাদের মাঠে ১–০ গোলে জিতেছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ৩১ মিনিটে করা জার্মানির নিক ভল্টেমেডের একমাত্র গোলটিই এদিন ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।
‘এ’ গ্রুপে টানা তিন ম্যাচ জিতে সবার ওপরে জার্মানি। ৪ ম্যাচে জার্মানদের পয়েন্ট ৯। দ্বিতীয় স্লোভাকিয়ার পয়েন্টও ৪ ম্যাচে ৯। তবে গোল ব্যবধানে এগিয়ে শীর্ষে জার্মানি। ম্যাচ শেষে ভল্টেমেড বলেছেন, ‘আমাদের জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট। এই পরিবেশে এবং কিছুটা অপ্রকাশ্য ম্যাচে, জিততেই হবে, আর আমরা ভালো করেছি।’
‘জে’ গ্রুপের ম্যাচে ওয়েলসের মাঠে ৪–২ গোলের বড় পেয়েছে বেলজিয়াম। এ জয়ে বিশ্বকাপের খুব কাছে পৌঁছে গেছে বেলজিয়ানরা। কিন্তু বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ার শঙ্কায় পড়েছে ওয়েলস। ৬ ম্যাচে বেলজিয়ামের পয়েন্ট এখন ১৪। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৭ ম্যাচে উত্তর আয়ারল্যান্ডের পয়েন্ট ১৩।
আর ওয়েলসের পয়েন্ট ৬ ম্যাচে ১০। এখন ওয়েলসকে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলতে বেলজিয়ামকে পরের দুই ম্যাচে কাজাখস্তান ও লিখটেনস্টেইনের কাছে হারতে হবে এবং ওয়েলসকে পরের দুই ম্যাচ জিততে হবে, যা এক রকম অসম্ভবই বলা যায়।