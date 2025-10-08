২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল
এ মাসেই বিশ্বকাপের টিকিট পেতে পারে স্পেন–ফ্রান্স–পর্তুগালসহ যেসব দেশ
২০২৬ সালে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ ফুটবল। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর সেই বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে ১৮টি দল। এ মাসের আন্তর্জাতিক বিরতিতে বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে ফেলতে পারে আরও কয়েকটি দল। কোন দলগুলোর সম্ভাবনা আছে এ মাসেই ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কাটার, চলুন দেখে নিই।
ইউরোপ: কারা পেতে পারে বিশ্বকাপের টিকিট
এ মাসেই বিশ্বকাপের প্রথম দল পেয়ে যাতে পারে ইউরোপ। বেশ কয়েকটি দলের সম্ভাবনা আছে।
অনেকগুলো সমীকরণ মিলে গেলে ১২ অক্টোবর ক্রোয়েশিয়া; ১৩ অক্টোবর ফ্রান্স, স্লোভাকিয়া ও সুইজারল্যান্ড; ১৪ অক্টোবর ইংল্যান্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল ও স্পেন বিশ্বকাপের টিকিট কেটে ফেলতে পারে।
উত্তর ও মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল (কনক্যাকাফ)
১৪ অক্টোবর বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে ফেলতে পারে হন্ডুরাস ও জ্যামাইকা।
এশিয়ায় ছয় দলের লড়াই
আটটি সরাসরি জায়গার ছয়টি নিশ্চিত হয়ে গেছে। এখন দুটি স্থানের জন্য লড়াইয়ে আছে ছয়টি দল। আজ শুরু চতুর্থ রাউন্ডে ‘এ’ গ্রুপে আছে কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান। ‘বি’ গ্রুপের তিন দল সৌদি আরব, ইরাক ও ইন্দোনেশিয়া। দুই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন পাবে বিশ্বকাপের টিকিট। দুই রানার্সআপ খেলবে আরেকটি প্লে–অফ। জয়ী দল যাবে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে।
আফ্রিকা: মরক্কো ও তিউনিসিয়ার সঙ্গী কারা
আফ্রিকান অঞ্চলে মরক্কো ও তিউনিসিয়া নিশ্চিত করেছে বিশ্বকাপের টিকিট। অক্টোবরেই সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেবে আরও সাতটি দল।
মিসরের দরকার একটি জয়
মোহাম্মদ সালাহর মিসর শেষ দুই ম্যাচের একটিতে জিতলেই পেয়ে যাবে বিশ্বকাপের টিকিট। নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী বুরকিনা ফাসো পয়েন্ট হারালে আর কোনো ম্যাচ না জিতলেই চলবে ‘এ’ গ্রুপের শীর্ষ দল মিসরের।
সেনেগালই এগিয়ে
শেষ দুই ম্যাচের দুটিতে জিতলেই বিশ্বকাপে যাবে সাদিও মানের সেনেগাল। ১০ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী কঙ্গো টোগোকে হারাতে না পারলে ওই দিন দক্ষিণ সুদানকে হারালেই বিশ্বকাপে যাবে ‘বি’ গ্রুপের দল সেনেগাল।
জমজমাট ‘সি’ গ্রুপ
আট ম্যাচ শেষে ‘সি’ গ্রুপের শীর্ষ দুই দল বেনিন ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমান ১৪ পয়েন্ট। সমান ১১ পয়েন্ট নিয়ে দৌড়ে আছে নাইজেরিয়া ও রুয়ান্ডাও।
বিশ্বকাপের খুব কাছে কেপ ভার্দে
‘ডি’ গ্রুপে আজ লিবিয়াকে হারালেই প্রথমবার বিশ্বকাপে উঠে যাবে দ্বীপরাষ্ট্র কেপ ভার্দে। ক্যামেরুন আজ মরিশাসকে হারাতে না পারলে ড্র করলেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত দলটির।
আইভরি কোস্ট না গ্যাবন
‘এফ’ গ্রুপে গ্যাবনের চেয়ে ১ পয়েন্টে এগিয়ে আইভরি কোস্ট। শেষ দুই ম্যাচে আইভরিয়ানরা খেলবে তলানির দুই দল সেশেলস ও কেনিয়ার বিপক্ষে। গ্যাবনের প্রতিপক্ষ গাম্বিয়া ও বুরুন্ডি। ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।
আলজেরিয়ার দরকার একটি জয়
আজ সোমালিয়াকে হারালেই ‘জি’ গ্রুপ থেকে বিশ্বকাপে উঠে যাবে আলজেরিয়া।
আই গ্রুপে ঘানার সম্ভাবনাই বেশি
মাদাগাস্কার আজ পয়েন্ট হারালে মধ্য আফ্রিকাকে হারালেই বিশ্বকাপে ঘানা।