ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার ম্যাচ কবে, কখন, কোথায়

ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার ম্যাচ কবে, কখন, কোথায়
দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাই শেষ। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পেয়েছে। এখন সামনে শুধুই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেওয়ার উপলক্ষ। সে জন্য চলতি মাসেই প্রীতি ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। নিজেদের স্কোয়াডও ঘোষণা করেছে তারা।
আন্তর্জাতিক বিরতিতে এ ম্যাচগুলো দিয়ে খেলোয়াড়দের চূড়ান্তভাবে পরখ করে দেখা হবে। একাদশ ও খেলার ছক নিয়ে এসব প্রীতি ম্যাচে পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালাবেন কোচরা। সে লক্ষ্যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা প্রীতি ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবে ১১ অক্টোবর। মায়ামিতে এই ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ভেনেজুয়েলা। লাতিন দলটি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল ছয়টায়।
আর্জেন্টিনার ম্যাচ
মাঝখানে দুই দিন বিরতির পর ১৪ অক্টোবর শিকাগোয় আরেকটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে লিওনেল স্কালোনির দল। সে ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দেশ পুয়ের্তো রিকো। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় ভোর পাঁচটায়।
এ দুটি ম্যাচের জন্য তিন দিন আগেই ২৮ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন আর্জেন্টিনা কোচ স্কালোনি। তাঁর স্কোয়াডে বেশির ভাগ পরিচিত মুখের পাশাপাশি চমকও আছে। রেসিংয়ের ২৮ বছর বয়সী গোলকিপার ফাকুন্দো ক্যামবেসেস, রিভার প্লেট সেন্টার ব্যাক লাওতারো রিভেরো ও পালমেইরাস মিডফিল্ডার আনিবাল মোরেনো প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন আর্জেন্টিনার স্কোয়াডে।
আর্জেন্টিনার মতো ব্রাজিলও অক্টোবরে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে। সিউলে ১০ অক্টোবর স্বাগতিক দক্ষিণ কোরিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করবে কার্লো আনচেলত্তির দল। মাঝখানে তিন দিন বিরতির পর ১৪ অক্টোবর টোকিওতে স্বাগতিক জাপানের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ব্রাজিলের ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল পাঁচটায়। জাপানের বিপক্ষে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে মাঠে নামবে ব্রাজিল।
ব্রাজিলের ম্যাচ
এ দুটি ম্যাচের জন্য ১ অক্টোবর ২৬ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেন ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি। নেইমারকে বাইরে রেখে রদ্রিগো ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে জাতীয় দলে ফিরিয়েছেন আনচেলত্তি।