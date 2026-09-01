মেসির সুখ কামনায় তাঁর মা, বউয়ের চোখে গর্ব ও ভালোবাসা

মেসির সুখ কামনায় তাঁর মা, বউয়ের চোখে গর্ব ও ভালোবাসা
বলা হয়, সব সফল পুরুষের পেছনেই নাকি একজন নারীর অবদান রয়েছে। লিওনেল মেসির ক্ষেত্রে কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির জীবনে দুজন নারীর অবদান অনেক বেশি। প্রথমজন তাঁর মা সেলিয়া কুচ্চিত্তিনি, দ্বিতীয়জন তাঁর স্ত্রী আন্তোনেল্লা রোকুজ্জো।
মেসি গতকাল রাতে আর্জেন্টিনা জাতীয় দল থেকে অবসর ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবেই এ দুই নারীর হৃদয় পুড়েছে। মেসির আজকের মেসি হয়ে ওঠার পেছনে যে তাঁদের ত্যাগ ও ভালোবাসার অবদান অসামান্য। শৈশবে মেসির ফুটবলার হয়ে ওঠার স্বপ্ন টিকে ছিল তাঁর মা খণ্ডকালীন গৃহকর্মী ও একটি ম্যাগনেট তৈরির কারখানায় কাজ করায়। সে আয়ের সঙ্গে যুক্ত হতো মেসির বাবা হোর্হে মেসির আয়, একটি স্টিল কারখানায় সুপারভাইজার হিসেবে কাজ করতেন তিনি।
শুধু শৈশবের সেই দিনগুলো নয়, মেসি ফুটবলার হয়ে ওঠার পর তাঁর বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছেলের ক্যারিয়ারের ব্যবস্থাপনাও দেখাশোনা করেছেন সেলিয়া। আকাশি–সাদা জার্সিকে ছেলেকে ধীরে ধীরে মহিরুহ হয়ে উঠতে দেখেছেন চোখের সামনে। আজ এত দিন পর সেই ছেলে যখন জার্সিটি তুলে রাখার কথা জানালেন, তখন আসলে মা হয়ে চোখের পানি আটকে রাখা একটু কঠিনই।
সেলিয়াও পারেননি। ধরে আসা গলায় কথা বলেছেন আর্জেন্টিনার টিভি চ্যানেল আমেরিকা টিভির টক শো ‘ইন্ট্রুসোস’ অনুষ্ঠানে। সেখানে সেলিয়া জানিয়েছেন, মেসি জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার বিষয়ে অনেক দিন ধরেই ভাবছিলেন। ছেলের এই ভাবনাটা পরিবারের সবাই জানলেও সেটা প্রকাশ হওয়ার সেলিয়ার কেমন লেগেছে শুনুন তাঁর মুখেই, ‘আমি এখনো কাঁদছি। আমরা আগে থেকেই জানলেও পরিবারের সবাই ভীষণ কষ্ট পেয়েছি, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সে যেন ভালো ও সুখী থাকে।’
গত ৮ আগস্ট স্বামীহারা হন সেলিয়া, পিতৃহারা হন মেসি। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে মারা যান হোর্হে মেসি। তখনই গুঞ্জন উঠেছিল, হয়তো অবসর নিয়ে ফেলতে পারেন ৩৯ বছর বয়সী মেসি। সেই সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন, তবে আপাতত শুধু আর্জেন্টিনার হয়ে খেলার বিষয়ে। ওদিকে তাঁর মা সেলিয়ার জন্য সবকিছু ঘটে গেল খুব অল্প সময়ের মধ্যে। প্রথমে স্বামী হারালেন, তারপর ছেলে অবসর নিলেন জাতীয় দল থেকে। এ নিয়ে সেলিয়া স্মৃতিচারণা করে বলেন, ‘তাঁর বাবা তাঁকে সব সময় বলতেন, “তুমি খেলা ছেড়ে দিলে আমি কী করব?” সবকিছু যেন একসঙ্গেই ঘটে গেল, অবিশ্বাস্য!’
জাতীয় দলের জার্সিতে ক্যারিয়ারের শুরুতে বারবার হোঁচট খেয়েও হাল ছাড়েননি মেসি। তখন প্রচুর সমালোচনার শিকার হলেও শেষ পর্যন্ত সাফল্যের পর সাফল্যে সেই সময়টা ভুলিয়ে দিয়েছেন। মেসির এই হার না মানা মানসিকতা খুব কাছ থেকে দেখেছেন আরও একজন নারী। তাঁর শৈশবের প্রেমিকা থেকে স্ত্রী হয়ে ওঠা রোকুজ্জো।মন খারাপের সাগরে না ভেসে মেসির এ মুহূর্তকে হাসিমুখে বরং করে নিয়েছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামে স্বামীর প্রতি লেখা রোকুজ্জোর খোলাচিঠিতে সেটা স্পষ্ট, ‘এভাবে এই অধ্যায়ের ইতি টানা দেখতে পেয়ে আমি কতটাই না গর্বিত! এত বছর, এত সব মুহূর্ত, এত আনন্দ—পাশাপাশি কত না বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতাও পার করতে হয়েছে।’
রোকুজ্জো এরপর লিখেছেন, ‘আমি তোমাকে কষ্ট পেতে দেখেছি, হোঁচট খেতে দেখেছি এবং আবার ঘুরে দাঁড়াতে দেখেছি। যখন পরিস্থিতি তোমার অনুকূলে ছিল না, তখনো তোমাকে হাল না ছেড়ে বারবার চেষ্টা করতে দেখেছি। এত বছর পর, আমাদের জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিনগুলো উপভোগ করতে এবং তোমার স্বপ্নগুলোকে এভাবে পূরণ হতে দেখার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে।’
মেসি ফুটবল খেলতে খেলতেই সন্তানদের সামনে যে আদর্শ বাবা হয়ে উঠেছেন, সেটাও নিজের পোস্টে বুঝিয়ে দেন রোকুজ্জো, ‘এই পুরো গল্পের এমন একটা দিক আছে, যা আমাকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়—তা হলো আমাদের সন্তানেরা চোখের সামনে এগুলো হতে দেখেছে। তারা দেখেছে তাদের বাবা কীভাবে নিজের স্বপ্নের জন্য লড়াই করেছেন, কখনো হাল ছাড়েননি এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস রেখে গেছেন। তারা এ–ও দেখেছে যে কীভাবে তিনি সবকিছু অর্জন করেছেন এবং বিশ্বকাপ উঁচিয়ে ধরেছেন।’
মেসির তিন সন্তান থিয়াগো (১৩), চিরো (১০) ও মাতেও (৮)। বাবার জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার ব্যাপারটি তারা হয়তো জানে। তবে আর্জেন্টিনার জার্সির মেসির যে অর্জন, অল্প বয়সের কারণে সে অর্জনের বিশালতা সম্ভবত এখনো অনুধাবন করতে পারেনি তারা। রোকুজ্জো অবশ্য তাকিয়ে আগামীর দিনগুলোয়। পোস্টে লিখেছেন, ‘হয়তো একদিন তারা বুঝতে পারবে তোমার এই গল্পটা ঠিক কতখানি বিশাল। তবে আজকের দিনে তারা কেবল তাদের বাবাকে নিয়ে দারুণ গর্বিত।’
রোকুজ্জো তাঁর এ পোস্টের ইতি টেনেছেন ভালোবাসায় ভরা এক আবেগঘন বার্তায়, ‘আমি তোমাকে নিয়ে গর্বিত। তোমার এই পুরো যাত্রাকে নিয়ে, তুমি যা কিছু জয় করেছ তা নিয়ে এবং সবচেয়ে বড় কথা—প্রতিটি মুহূর্তে তোমার ভেতরে থাকা মানুষটিকে নিয়ে। তোমার পাশে থেকে এই সবকিছু অনুভব করতে পারাটা কত বড় সৌভাগ্যের! আমরা তোমাকে অফুরন্ত ভালোবাসি।’