আমার সেরা ফুটবলটা এখনো বাকি: সিটিতে যোগ দিয়ে বললেন ৭ কোটি ২০ লাখ ইউরোর তারকা

আমার সেরা ফুটবলটা এখনো বাকি: সিটিতে যোগ দিয়ে বললেন ৭ কোটি ২০ লাখ ইউরোর তারকা
তাঁকে বেশ কিছুদিন ধরেই চোখে চোখে রেখেছিল ম্যানচেস্টার সিটি। আর পেপ গার্দিওলার দল কাউকে কিনতে চাইলে সেটা ঠেকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব, হলোও ঠিক তা-ই। বোর্নমাউথ থেকে ঘানার উইঙ্গার অ্যান্টনি সেমেনিওকে কেনার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে সিটিজেনরা। ৭ কোটি ২০ লাখ ইউরোর বিনিময়ে ইতিহাদে যোগ দিয়েছেন ২৬ বছর বয়সী এই তারকা। তাঁর সঙ্গে সাড়ে পাঁচ বছরের চুক্তি করেছে গার্দিওলার দল।
২০২৫-২৬ মৌসুমটা সেমেনিওর জন্য স্বপ্নের মতো কাটছে। প্রিমিয়ার লিগের ২০ ম্যাচে এখন পর্যন্ত ১০ গোল করেছেন, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও ৩টি। লিগের পরিসংখ্যানে তাঁর চেয়ে এগিয়ে আছেন শুধু সিটিতেই তাঁর সতীর্থ আর্লিং হালান্ড (২০) ও ব্রেন্টফোর্ডের ইগর থিয়াগো (১৬)। গোল আর গোলে সহায়তার হিসেব মিলিয়েই হোক কিংবা প্রতিপক্ষের গোলমুখে শট নেওয়ার দক্ষতায়—সেমেনিও এখন প্রিমিয়ার লিগের সেরাদের একজন।
সিটির হয়ে ৪২ নম্বর জার্সি গায়ে জড়াবেন এই ঘানাইয়ান। নতুন ঠিকানায় এসে রোমাঞ্চিত সেমেনিও বলেন, ‘ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দিতে পেরে আমি গর্বিত। গত এক দশকে গার্দিওলার অধীন সিটি যেভাবে দাপট দেখিয়েছে, তা অবিশ্বাস্য। আমার আরও উন্নতির সুযোগ আছে। ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে সিটিতে আসাটা একদম সঠিক সিদ্ধান্ত।’
শনিবার এফএ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে এক্সেটার সিটির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই হয়তো সিটির জার্সিতে অভিষেক হয়ে যেতে পারে তাঁর। সেমেনিওর আত্মবিশ্বাস কিন্তু তুঙ্গে, ‘আমার সেরা ফুটবলটা এখনো বাকি। সিটি এখনো চার চারটি শিরোপার দৌড়ে টিকে আছে। মৌসুমের বাকি সময়ে দলের জয়ে আমি বড় ভূমিকা রাখতে পারব বলে বিশ্বাস করি।’
সব ঠিক থাকলে ১৭ জানুয়ারি ম্যানচেস্টার ডার্বিতেই প্রিমিয়ার লিগে সিটির হয়ে প্রথম ম্যাচটি খেলবেন সেমেনিও। এরপর চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ খেলতে যেতে হবে বোদো–গ্লিমটের মাঠে। এমনকি আগামী সপ্তাহে নিউক্যাসলের বিপক্ষে কারাবাও কাপের সেমিফাইনালেও তাঁকে মাঠে নামাতে পারবেন গার্দিওলা।