দেম্বেলেকে ‘স্বপ্নপূরণের’ মন্ত্র দিয়েছিলেন মেসি

মেসি ও দেম্বেলে, বার্সেলোনায় যখন সতীর্থ ছিলেনএএফপি

লিওনেল মেসিই তাঁকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, দিয়েছিলেন পরামর্শ। উসমান দেম্বেলে এখন সেই স্বপ্নই পূরণ করতে চাইছেন—জিততে চান ব্যালন ডি’অর।

২০১৭ সালে বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছিলেন দেম্বেলে। সেই সময় ঘনিষ্ঠতা হয় আর্জেন্টাইন মহাতারকার সঙ্গে। চার মৌসুম খেলেছেন মেসির পাশে। মাঠে যখনই সমস্যায় পড়েছেন, পাশে ছিলেন আটবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী মেসি। আর তাঁর ভাগ্যও কী, ড্রেসিংরুমে মেসির পাশের লকারটাই বরাদ্দ হয়েছিল তাঁর জন্য।

ফোরফোরটু–কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেম্বেলে বলেছেন, ‘প্রথম দিন থেকেই আমার সঙ্গে মেসির সম্পর্কটা খুব ভালো ছিল। আমার লকার ছিল ওর একদম পাশে। অনেক পরামর্শ দিত আমাকে। যেন আগেই বুঝে যেত আমি কী চাই। বলেছিল, স্বপ্ন পূরণ করতে চাইলে সিরিয়াস হতে হবে। এরপর থেকে ওর খেলা দেখতাম, শেখার চেষ্টা করতাম।’

মেসির কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন দেম্বেলে
এএফপি

মাঠে মেসির অবস্থান, চলাফেরা, বল ছাড়া নিজেকে ‘অদৃশ্য’ করে রাখার কৌশল—সবই ছিল দেম্বেলের শেখার বিষয়। তাঁর চোখে মেসি এক অনন্য বিস্ময়, ‘সে নাম্বার টেন হিসেবে খেলুক বা নাম্বার নাইন, মাঠে অবস্থান নেওয়ার কৌশলটা ছিল অসাধারণ। মাঝেমধ্যে চার-পাঁচ মিনিট যেন মাঠে তাকে দেখাই যায় না, তারপর হঠাৎ বল পেলে সবকিছু ঠিক কীভাবে করতে হবে, তা যেন ওর মস্তিষ্কে আগে থেকেই লেখা থাকে। জর্দি আলবা কখন সামনে উঠবে, কখন বল বাড়াবে—সব যেন ওর আগে থেকেই জানা থাকত। মেসি ফুটবল ভীষণ ভালোভাবে বোঝে, নিজের অবস্থান ঠিক করে নেয় নিখুঁতভাবে। আর বল পায়ে থাকলে সে কী করতে পারে, সেটা তো আমরা সবাই জানি।’

বার্সায় চার মৌসুমে মেসির সঙ্গে ৯৫ ম্যাচ খেলেছেন দেম্বেলে। ২০২১ সালে মেসি পিএসজিতে যাওয়ার পরও স্মৃতিটা রয়ে গেছে ভীষণ তাজা। তাই যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, একদিন কি দুই বছরের মেয়েকে বলবেন মেসির সঙ্গে খেলার গল্প? দেম্বেলের হাসিমাখা উত্তর—‘আমি তো এখনই তাকে বলি!’

মেসির পরামর্শ এখনো কাজে লাগে দেম্বেলের
এএফপি

সর্বশেষ মৌসুমে পিএসজির হয়ে সব মিলিয়ে ৩৫ গোল করেছেন দেম্বেলে। দল জিতেছে ঘরোয়া ট্রেবল আর চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা। সব মিলিয়ে এবার ব্যালন ডি’অরের দৌড়ে অন্যতম ফেভারিট এই ফরাসি তারকা। ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫–এর অনুষ্ঠানেই জানা যাবে, মেসির সেই পরামর্শ সত্যিই কি তাঁর হাতে ব্যালন ডি’অর তুলতে সাহায্য করল কি না।

