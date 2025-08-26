আর্জেন্টিনার হয়ে মাঠে নামার আগেই জ্বলে উঠলেন মার্তিনেজ

আর্জেন্টিনার হয়ে মাঠে নামার আগেই জ্বলে উঠলেন মার্তিনেজ
ইন্টার মিলানের জার্সিতে ২৪ গোল নিয়ে গত মৌসুমটা শেষ করেছিলেন লাওতারো মার্তিনেজ। তবে তিনি এত গোল করলেও গত মৌসুমে কোনো শিরোপা জিততে পারেনি তাঁর দল। সেই হতাশা ভুলে নতুন মৌসুমটা দারুণভাবে শুরু করলেন মার্তিনেজ, যেন আগের মৌসুমের ফর্মটাই টেনে এনেছেন এই মৌসুমে।
ইতালিয়ান সিরি ‘আ’তে ইন্টারের প্রথম ম্যাচেই জ্বলে উঠেছেন মার্তিনেজ। তোরিনোর বিপক্ষে ইন্টারের ৫-০ ব্যবধানের জয়ে নিজে গোল করার পাশাপাশি আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার গোলে সহযোগিতাও করেছেন।
ঘরের মাঠ সান সিরোয় ১৮ মিনিটে আলেসান্দ্রো বাস্তোনির গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার। এরপর ৩৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মার্কাস থুরাম। ৫১ মিনিটে প্রতিপক্ষের ভুলের সুযোগ নিয়ে গোল করেন মার্তিনেজ। ৬২ মিনিটে থুরাম করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। ১০ মিনিট পর মার্তিনেজের পাস থেকেই দলের ৫ম গোল করেন অ্যাঞ্জে-ইওয়ান বোনি। ১৯৬১ সালের পর এই প্রথম মৌসুমের প্রথম লিগ ম্যাচে অন্তত পাঁচ গোলের ব্যবধানে জিতল ইন্টার।
গত মৌসুমে একের পর এক প্রতিযোগিতায় শিরোপার কাছাকাছি গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল ইন্টার। সিরি ‘আ’-তে তারা শেষ মুহূর্তে শিরোপা হাতছাড়া করে নাপোলির কাছে। চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে ৫ গোলে বিধধ্বস্ত হয় পিএসজির কাছে । সেই হতাশা ভুলে নতুন মৌসুমটা দারুণভাবেই শুরু করল ইন্টার।
ম্যাচ শেষে ইন্টার অধিনায়ক মার্তিনেজ বলেছেন, ‘ক্লাব বিশ্বকাপের পর আমরা নিজেদের মধ্যে অনেক আলোচনা করেছি। কোচ আমাদের অনেক সাহায্য করছেন এবং কঠোর পরিশ্রমে উৎসাহিত করছেন। আমরা দেখেছি, দল বল হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। প্রথম ম্যাচ নিয়ে আমরা খুশি। এই ম্যাচে যারা বেঞ্চ থেকে নেমেছে, তারাও সবাই উদ্দীপ্ত ছিল। মৌসুমের শুরুতে আমাদের শক্তি নতুনভাবে ফিরে এসেছে।’
বড় ব্যবধানে পাওয়া এই জয় নিয়ে জোড়া গোল করা থুরাম স্কাই স্পোর্টসকে বলেছেন, ‘আমরা কোনো গোল হজম না করে ভালোভাবে শুরু করেছি, আর সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’
লিগে ইন্টারের পরের ম্যাচ উদিনেসের বিপক্ষে, আগামী রোববার রাতে। এরপর আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতি। লাওতারো মার্তিনেজ যাবেন আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচ খেলতে। সেই দুই ম্যাচের আগে তাঁর এমন ফর্ম দেখে নিশ্চয়ই খুশি আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনিও।