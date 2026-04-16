ধুঁকতে ধুঁকতে সেমিফাইনালে আর্সেনাল

সেমিফাইনালে উঠেছে আর্সেনাল

অনিশ্চয়তা আর স্নায়ুচাপকে সঙ্গী করে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে পা রেখেছে মিকেল আরতেতার আর্সেনাল। ঘরের মাঠ এমিরেটস স্টেডিয়ামে স্পোর্তিং লিসবনের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করলেও, প্রথম লেগের ১-০ ব্যবধানের জয়ই শেষ পর্যন্ত গানারদের রক্ষা করেছে।

ম্যাচের আগে আরতেতা খেলোয়াড়দের 'আগুনের মতো' খেলতে বলেছিলেন। কিন্তু মাঠে দেখা গেল উল্টো চিত্র। চোটের কারণে বুকায়ো সাকা ও মার্টিন ওডেগার্ডকে ছাড়া মাঠে নামা আর্সেনাল ছিল ছন্নছাড়া। রক্ষণের ভুল আর বারবার বল পজেশন হারানোয় সুযোগ তৈরি করে স্পোর্তিং। ভাগ্য সহায় না হলে ফলটা অন্যরকম হতে পারতো; লিসবনের কাতামোর শট পোস্টে লেগে ফিরে না এলে হয়তো বিদায়ই নিতে হতো আর্সেনালকে। গোলকিপার দাভিদ রায়াও বড় এক ভুল করে দলকে বিপদে ফেলেছিলেন।

সাম্প্রতিক সময়ে এফএ কাপ ও লিগ কাপ থেকে বিদায় এবং প্রিমিয়ার লিগে বোর্নমাউথের কাছে হারের ক্ষত এখনো টাটকা। এর মধ্যে এমন ম্যাড়মেড়ে পারফরম্যান্স শিরোপাপ্রত্যাশী দলটির মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আগামী রোববার প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির মুখোমুখি হবে তারা।

আর্সেনাল–স্পোর্তিং কোনো দলই গোল পায়নি দ্বিতীয় লেগে
ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে আর্সেনালের প্রতিপক্ষ আতলেতিকো মাদ্রিদ। গ্রুপ পর্বে স্প্যানিশ ক্লাবটিকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিলেও, ২০০৬ সালের পর প্রথমবার ফাইনালের স্বাদ পেতে হলে গানারদের অবশ্যই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

