চোটে দুই ম্যাচে নেই বার্সেলোনা অধিনায়ক রাফিনিয়া

চোটে দুই ম্যাচে নেই বার্সেলোনা অধিনায়ক রাফিনিয়া
অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রীতি ম্যাচে প্রতিপক্ষের একটা ট্যাকল। তাতেই হ্যামস্ট্রিংয়ের পুরোনো যন্ত্রণা নতুন করে জেগে উঠল। ব্রাজিলের হয়ে খেলতে গিয়ে পাওয়া হ্যামস্ট্রিংয়ের সেই চোটের কারণে বার্সেলোনার হয়ে পরের দুই ম্যাচ খেলতে পারবেন না রাফিনিয়া। আজ সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বার্সেলোনা কোচ হান্সি ফ্লিক। পাশাপাশি ব্যস্ত সূচি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ফ্লিক। তাঁর মতে, এমন সূচির কারণে খেলোয়াড়দের চোটের ঝুঁকি বাড়ছে।
ফ্লিক জানিয়েছেন, রাফিনিয়ার চোট গুরুতর নয়। তবে সতর্কতার অংশ হিসেবে তাঁকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চায় না বার্সেলোনা। কোচ বলেছেন, স্ক্যানে কিছু একটা ধরা পড়েছে। তবে চোটটা গুরুতর নয়। এরপর ফ্লিক যোগ করেন, ‘এটা নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। গত মৌসুমে ও অনেক চোটে পড়েছিল। আমার মনে হয়, তিনবার চোটে পড়েছিল ও। তাই আমরা সাবধানতা অবলম্বন করছি।’
আগামীকাল হেতাফের বিপক্ষে লা লিগার ম্যাচে খেলতে পারবেন না বার্সেলোনা অধিনায়ক। মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়নস লিগে গালাতাসারাইয়ের বিপক্ষে ম্যাচেও তাঁকে পাচ্ছে না বার্সেলোনা।
এ মৌসুমের শুরু থেকেই বার্সেলোনায় সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলছেন রাফিনিয়া। নতুন ভূমিকায় দুর্দান্ত ছন্দেও আছেন ২৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে আট ম্যাচে করেছেন ১৪ গোল। ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোর খেলোয়াড়দের মধ্যে এ মৌসুমে তিনিই সর্বোচ্চ গোলদাতা।
তবে ক্যারিয়ারজুড়েই পেশির চোট ভুগিয়েছে রাফিনিয়াকে। ২০২৬ সালের মার্চে আন্তর্জাতিক বিরতি থেকে চোট নিয়ে ফিরেছিলেন তিনি। সে সময় বোস্টনে ফ্রান্সের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল ব্রাজিল। ২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিলের হয়ে খেলতে গিয়েও হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছিলেন এই ফরোয়ার্ড।
গত মৌসুমের শেষ দিকে রাফিনিয়ার অনুপস্থিতি ভালোভাবেই টের পেয়েছে বার্সেলোনা। বিশেষ করে চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে হেরে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁর অভাব অনুভব করেছে দলটি।
লা লিগায় টানা দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে ছুটতে থাকা বার্সেলোনা অবশ্য এ মৌসুমে এখনো অপরাজিত। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা দলটির সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের ব্যবধান পাঁচ পয়েন্ট। তবে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রাফিনিয়ার চোট কোচ ফ্লিকের জন্য নতুন দুশ্চিন্তা হয়ে দেখা দিয়েছে।