সালাহ বললেন, ‘আমাকে বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে’

লিভারপুলে বেশ বাজে সময় পার করছেন মোহাম্মদ সালাহ। ব্যর্থতার জেরে প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ম্যাচে বেঞ্চ রাখা হয় তাঁকে। এর মধ্যে দুই ম্যাচে মাঠে নামার সুযোগই হয়নি তাঁর। যে দলে তাঁর এত অবদান, সেখানে নিজের এমন অবস্থা মানতেই পারছেন না এই মিসরীয় তারকা।

এমনকি লিভারপুলের পক্ষ থেকে তাঁকে ‘বলির পাঁঠা’ বানানো হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। একই সঙ্গে ক্লাবে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েও শঙ্কিত সালাহ। তাঁর দাবি, কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভেঙে গেছে।

গতকাল রাতে উত্থান-পতনের ম্যাচে লিডস ইউনাইটেডের সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করে লিভারপুল। আগের দুই লিগ ম্যাচের মতো এই ম্যাচেও একাদশে জায়গা হয়নি সালাহর। ম্যাচ শেষেই নিজের ক্ষোভ আর আড়াল করেননি সালাহ। এই উইঙ্গারের ধারণা, দলের খারাপ পারফরম্যান্সের দায় তাঁর ওপর চাপানো হচ্ছে।

সালাহর ভাষায়, ‘কেউ একজন চায় না আমি ক্লাবে থাকি।’ এ সময় জানুয়ারির দলবদলে ক্লাব ছাড়ার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন তিনি। সব মিলিয়ে দলের বাজে পারফরম্যান্সের পর সালাহর এমন মন্তব্য লিভারপুলের দুঃসময়কে যেন আরও ত্বরান্বিত করেছে।

গতকাল রাতে ম্যাচ শেষে সালাহ সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমার ক্যারিয়ারে এই প্রথম টানা তিন ম্যাচ বেঞ্চে বসতে হলো। আমি খুব হতাশ। এত বছর ধরে এই ক্লাবের জন্য আমি অনেক কিছু করেছি, বিশেষ করে গত মৌসুমে। এখন আমি বেঞ্চে বসে আছি, আর আমি জানিও না কেন।’

সালাহ কি তবে লিভারপুল ছাড়ছেন
সালাহ আরও যোগ করে বলেন, ‘মনে হচ্ছে ক্লাব আমাকে বলির পাঁঠা বানিয়েছে। আমি ঠিক এটাই অনুভব করছি। বিষয়টা খুব পরিষ্কার যে কেউ একজন চেয়েছে সব দোষ আমার ঘাড়ে পড়ুক। গ্রীষ্মকালে আমাকে অনেক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনটা ম্যাচে আমাকে বেঞ্চে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তাই আমি বলতে পারি না যে তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রেখেছে। আগে আমি বহুবার বলেছি যে কোচের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই এখন আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কেন এমন হলো, তা আমি জানি না, তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে, কেউ একজন চায় না আমি এই ক্লাবে থাকি।’

এ সময় লিভারপুলের প্রতি নিজের ভালোবাসা ও সমর্থনের কথা জানিয়ে ক্লাব ছাড়ার ইঙ্গিতও দেন সালাহ, ‘এই ক্লাবকে আমি সব সময়ই সমর্থন করেছি। আমি ক্লাবকে অনেক ভালোবাসি, সব সময়ই করব। আমি গতকাল আমার মাকে ফোন করেছিলাম, আপনারা জানতেন না আমি খেলব কি না, কিন্তু আমি জানতাম। গতকালই আমি বলেছি, “(শনিবার ১৩ ডিসেম্বর) ব্রাইটন ম্যাচে চলে আসো।” আমি খেলব কি না, জানি না, কিন্তু ম্যাচটা উপভোগ করতে চাই। আমি মনে মনে ঠিক করেছি, ওই ম্যাচটা আমি উপভোগ করব, কারণ, আমি জানি না এরপর কী হতে যাচ্ছে। আমি অ্যানফিল্ডে থাকব, সমর্থকদের বিদায় জানাব এবং আফ্রিকা কাপের (আফকন) ম্যাচ খেলার জন্য চলে যাব।’

লিভারপুলের সোনালি সময়ের অন্যতম সারথি সালাহ। দীর্ঘ ব্যর্থতা কাটিয়ে দলটির পুনরুত্থানের অন্যতম নায়কও। ক্লাব ইতিহাসে তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতাও তিনি।

অথচ সেই সালাহই এখন লিভারপুল দলে স্বস্তি বোধ করছেন না, ‘এটা আমার কাছে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। বুঝতে পারছি না কেন আমার সঙ্গে এমন করা হচ্ছে। আমি সত্যিই কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। আমার মনে হয়, এটা যদি অন্য কোনো ক্লাবে হতো, তাহলে তারা নিজেদের খেলোয়াড়কে রক্ষা করত। এখন যেভাবে বিষয়টা দেখছি, সেটা এমন, “এখন দলের সব সমস্যার জন্য সালাহকেই বলির পাঁঠা বানাও।” কিন্তু আমি মনে করি না যে আমি সমস্যার মূল। এই ক্লাবের জন্য আমি অনেক কিছু করেছি। আমি যে সম্মানটা পাওয়ার কথা, সেটা পাচ্ছি না। আমাকে প্রতিদিন নিজের জায়গার জন্য লড়াই করতে হবে—এটা আমার দরকার নেই, কারণ, আমি এই জায়গাটা নিজ যোগ্যতায় অর্জন করেছি। আমি কারও চেয়ে বড় নই, কিন্তু আমি আমার জায়গাটা অর্জন করেছি।’

এ পরিস্থিতিতে ক্লাব ছাড়ার কথা ভাবছেন কি না, তা জানতে চাইলে সালাহ বলেন, ‘ফুটবলে কখন কী হয়, কেউ জানে না। আমি এই পরিস্থিতি মেনে নিতে পারছি না। আমি এই ক্লাবের জন্য অনেক কিছু করেছি। আমি বলতে পারি না যে বিষয়টা মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমার যেটা মনে হচ্ছে, আমি ক্লাবের জন্য এত কিছু করেছি, সমর্থক ও ক্লাবকে আমি অনেক ভালোবাসি। এরপর কী হবে, তা আমি জানি না।’

