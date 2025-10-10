১২ বছর পর বিশ্বকাপে মাহরেজের আলজেরিয়া, রইল বাকি ২৮

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল
১২ বছর পর বিশ্বকাপে মাহরেজের আলজেরিয়া, রইল বাকি ২৮
৪৮ দলের বিশ্বকাপ। বাছাইপর্ব পেরিয়ে তিন স্বাগতিক কানাডা, মেক্সিকো ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগ দেবে আরও ৪৫টি দেশ। গতকাল পর্যন্ত তিন স্বাগতিকসহ ২০ দলের বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হয়েছে। পরশু জিবুতিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ১৯তম দল হিসেবে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কাটে মোহাম্মদ সালাহর মিসর।
গতকাল রাতে আফ্রিকা অঞ্চলের ‘জি’ গ্রুপের ম্যাচে সোমালিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ২০তম দল বিশ্বকাপে উঠে গেছে রিয়াদ মাহরেজের আলজেরিয়া। আলজেরিয়ার জয়ে ২ গোল করেছেন মোহাম্মদ আমুরা ও ১ গোল রিয়াদ মাহরেজের। ২০১৪ সালের পর প্রথম ও সব মিলিয়ে পঞ্চমবার বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে আলজেরিয়া।
এ মাসের আন্তর্জাতিক বিরতিতে আরও ১৭টি দেশ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে পারে।