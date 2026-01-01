ফুটবল

বছরের প্রথম দিনেই চেলসি ছাড়লেন ক্লাব বিশ্বকাপ জেতানো কোচ মারেসকা

চেলসি ছেড়েছেন কোচ এনজো মারেসকাএএফপি

চেলসি ছাড়লেন দলটির প্রধান কোচ এনজো মারেসকা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি আজ বছরের প্রথম দিনেই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে পারস্পরিক সম্মতিতে ‘ছাড়াছাড়ি’ হয়েছে দুই পক্ষের। এ রকম কিছু যে হতে পারে, সেটির আভাস পাওয়া গিয়েছিল আগেই। লন্ডনের ক্লাবটির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো যাচ্ছিল না মারেসকার।

২০২৯ সাল পর্যন্ত চুক্তি থাকলেও বেশ আগেই চাকরি ছাড়লেন এই ইতালিয়ান কোচ।
২০২৪ সালে মরিসিও পচেত্তিনোর বিদায়ের পর চেলসির কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মারেসকা। তাঁর অধীন প্রথম মৌসুমে উয়েফা কনফারেন্স লিগ জিতেছিল চেলসি। গত জুলাইয়ে প্রথমবারের মতো আয়োজিত ৩২ দলের ক্লাব বিশ্বকাপেও চ্যাম্পিয়ন হয় দলটি।

প্রিমিয়ার লিগে গত মৌসুমে চতুর্থ হওয়া চেলসি চলতি মৌসুমে আছে পয়েন্ট তালিকার পাঁচে। সর্বশেষ পরশু বোর্নমাউথের সঙ্গে ঘরের মাঠে ২-২ গোলে ড্র করেছে চেলসি। লিগ জয়ের আশা অবশ্য প্রায় শেষ। শীর্ষ দল আর্সেনালের চেয়ে ১৫ পয়েন্ট পেছনে দলটি।

মারেসকার অধীনেই ২০২৫ ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জেতে চেলসি
রয়টার্স

গত মাসে মারেসকা এভারটনকে ২-০ গোলে হারানোর পর বলেছিলেন চেলসিতে ‘সবচেয়ে বাজে ৪৮ ঘণ্টা’ কাটিয়েছেন তিনি। কারণটা কী ছিল, সেটি তখন খুলে বলেননি মারেসকা।

আজ মারেসকার বিদায়ের খবর জানাতে গিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছে চেলসি, ‘এই ক্লাবে থাকার সময় এনজো উয়েফা কনফারেন্স লিগ ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। ওই অর্জনগুলো ক্লাবের সাম্প্রতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে থাকবে। ক্লাবে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

ক্লাবের বৃহত্তর স্বার্থেই যে মারেসকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, সেটিও বলেছে চেলসি, ‘আমাদের এখন প্রধান লক্ষ্য হলো চারটি টুর্নামেন্টই ভালোভাবে খেলা ও চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নেওয়া। এনজো ও ক্লাব—দুই পক্ষেরই মনে হয়েছে, একটা পরিবর্তনেই কক্ষপথে ফিরে আসতে পারে ক্লাব।’

