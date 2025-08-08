এমএলএসে এবার মুলার: ইউরোপে মৌসুম শেষে আর কারা গেলেন
ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায়ে আসা ফুটবলারদের জন্য নতুন তীর্থ স্থান হয়ে উঠেছে সৌদি প্রো লিগ ও মেজর লিগ সকার (এমএলএস)। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর পথ ধরে সৌদি লিগ এবং লিওনেল মেসিকে অনুসরণ করে এমএলএসের ক্লাবগুলোকে বেছে নিচ্ছেন ফুটবলাররা।
চলতি দলবদলে ক্যারিয়ারের গোধূলিবেলায় প্রবেশ করা বেশ কজন ফুটবলার যেমন বেছে নিলেন এমএলএসকে। যাঁর সর্বশেষ নাম টমাস মুলার। বায়ার্ন মিউনিখের এই কিংবদন্তি জার্মান স্ট্রাইকার চলতি দলবদলে যোগ দিয়েছেন এমএলএসের ক্লাব ভ্যানকুভার হোয়াইটক্যাপসে। মুলারের যোগ দেওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে মার্কিন ক্লাবটি।
৩৫ বছর বয়সী মুলার শুধু বায়ার্নের হয়েই কাটিয়েছেন ২৫ বছর। এমনকি পেশাদার ফুটবলে অভিষেকের পর মূল দলের হয়েই খেলেছেন ১৭ বছর। এই সময়ে ১৩টি লিগ এবং ২টি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপাসহ জিতেছেন অসংখ্য ট্রফি। তবে সব ভালো কিছুই কখনো না কখনো নাকি শেষ হতে হয়। সে নিয়ম মেনেই গত মৌসুমে লিগ জেতার পর বায়ার্ন ছাড়ার ঘোষণা দেন মুলার। আর এবার তিনি যোগ দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ভ্যানকুভারে।
নতুন ক্লাবে যোগ দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় মুলার বলেছেন, ‘আমি এই দলকে চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে সাহায্য করার জন্য ভ্যানকুভারে আসার অপেক্ষায় আছি। শহরটি সম্পর্কে অনেক ভালো কথা শুনেছি, তবে সবার আগে ও প্রধানত আমি আসছি শিরোপা জিততে।’
এই মুহূর্তে এমএলএসের ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় ২ নম্বরে আছে ভ্যানকুভার। শীর্ষে থাকা সান ডিয়েগোর চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে মাত্র ১ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে তারা।
মুলার ছাড়াও এই মৌসুমে ইউরোপ থেকে বেশ কজন তারকা ফুটবলার এমএলএসে যোগ দিয়েছেন। এর আগে রদ্রিগো দি পল আতলেতিকো মাদ্রিদ থেকে এসেছেন ইন্টার মায়ামিতে। যেখানে জাতীয় দল সতীর্থ লিওনেল মেসির সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন ৩১ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার।
টটেনহামের কিংবদন্তি ফুটবলার সন হিউং–মিনও এসেছেন এমএলএসে। স্পার্সদের সঙ্গে ১০ বছরের সম্পর্কের ইতি টেনে ৩৩ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড নাম লিখিয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলেস এফসিতে।
এই বড় নামগুলোর পাশাপাশি আরও বেশ কজন ফুটবলার ইউরোপ ছেড়ে এবারের দলবদলে এমএলএসে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে রব হোল্ডিং (ক্রিস্টাল প্যালেস থেকে কলোরাডো র্যাপিডস), হ্যারি তোফোলো (নটিংহাম থেকে শার্লট এফসি) এবং হুয়ান বেরোকাল (হেতাফে থেকে আটলান্টা) উল্লেখযোগ্য।