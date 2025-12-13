এমবাপ্পেসহ ১২ জনকেই না পাওয়ার শঙ্কায় আলোনসো, রিয়ালের সামনে কী অপেক্ষা করছে

এমবাপ্পেসহ ১২ জনকেই না পাওয়ার শঙ্কায় আলোনসো, রিয়ালের সামনে কী অপেক্ষা করছে
রিয়াল মাদ্রিদের সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সর্বশেষ ৮ ম্যাচে জয় মাত্র ২টি। এর জেরে কোচ জাবি আলোনসোর চাকরিও ঝুলে আছে সুতায়। যেকোনো পরিস্থিতিতে ব্যর্থতার দায়ে হারাতে পারেন চাকরি। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই খেলোয়াড়দের চোট পরিস্থিতির প্রতিবেদন দিচ্ছে আরও খারাপ খবর।
রিয়াল মাদ্রিদের পরবর্তী ম্যাচ আগামীকাল আলাভেজের বিপক্ষে। লা লিগার ম্যাচটিতে স্কোয়াডের ১২ জনকেই না পাওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে ইএসপিএন। যার মধ্যে আছেন কিলিয়ান এমবাপ্পেও।
গত রোববার সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে ম্যাচে হাঁটুতে অস্বস্তি অনুভব করেন এমবাপ্পে। এরপর বুধবার ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচের পুরোটা সময় বেঞ্চে বসে থাকতে দেখা গেছে তাঁকে।
এ ছাড়া ২৫ বছর বয়সী এই ফরাসি ফরোয়ার্ডের একটি আঙুলও ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। একই ম্যাচে চোটের কারণে খেলতে পারেননি দানি কারভাহাল, ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নল্ড আর এদের মিলিতাওয়ের মতো নিয়মিত একাদশের খেলোয়াড়েরাও।
ইএসপিএনকে একটি সূত্র জানিয়েছে, চোটের কারণে আলাভেস ম্যাচে ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আরনল্ড, ডেভিড আলাবা, দানি কারবাহাল, ফেরলান্দ মেন্দি ও এদের মিলিতাওকে পাচ্ছে না রিয়াল। কার্ড নিষেধাজ্ঞায় থাকছেন না আইভারো কারেরাস এবং ফ্রান গার্সিয়াও।
এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে শঙ্কায় আছেন এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা, ফেদে ভালভের্দে, আন্তোনিও রুদিগার ও ডিন হুইসেন। আর এমবাপ্পে শুক্রবার দলের অনুশীলনে ফিরলেও তাঁর আলাভেজ ম্যাচের খেলার সম্ভাবনাও খুবই কম। সূত্রের মতে, যদি এমবাপ্পের হাঁটুর চোটের উন্নতি হয় তবেই তিনি দলের সঙ্গে আলাভেজের মাঠে যাবেন।
সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন যে আলাভেজ ম্যাচের জন্য কোনো পরীক্ষিত ফুলব্যাকই নেই আলোনসোর হাতে। যে কারণে একাডেমি থেকে ১৯ বছর বয়সী ভিক্টর ভালদেপেনাসকে ডাকা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
লিগে ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল এখন দুইয়ে আছে। সমান ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা।