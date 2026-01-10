ফুটবল

এফএ কাপ

হামজারা চতুর্থ রাউন্ডে, চ্যাম্পিয়ন প্যালেসকে বিদায় করে পুঁচকে ম্যাকলসফিল্ডের ইতিহাস

খেলা ডেস্ক
আজ লেস্টারের অধিনায়ক ছিলেন হামজা চৌধুরীফেসবুক/লেস্টার

এফএ কাপ ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অঘটনের দিনে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছে হামজা চৌধুরীর লেস্টার সিটি। লিগ টুর দল চেল্টেনহাম টাউনকে ২-০ গোলে হারিয়েছে প্রিমিয়ার লিগের সাবেক চ্যাম্পিয়নরা। দিনের আরেক ম্যাচে এফএ কাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ক্রিস্টাল প্যালেসকে বিদায় করে হইচই ফেলেছে ইংলিশ ফুটবলের ষষ্ঠ স্তরের ক্লাব ম্যাকলসফিল্ড।

ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল লিগ নর্থের দল ম্যাকলসফিল্ড ক্লাব র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্রিস্টাল প্যালেসের চেয়ে ১১৭ ধাপ পিছিয়ে। এফএ কাপের ইতিহাসে এর আগে এত ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা কোনো ক্লাব এগিয়ে থাকা ক্লাবকে হারাতে পারেনি।

আইজ্যাক বাকলি-রিকেটসের গোলে ২–০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর ম্যাকলসফিল্ডের খেলোয়াড়দের উল্লাস
এএফপি

ম্যাকলসফিল্ড ম্যাচটি জিতেছে ২-১ গোলে। ক্যাপ্টেন পল ডসন ও আইজ্যাক বাকলি-রিকেটসের দুই অর্ধের গোলে জিতেছে ২০২০ সালে নতুন করে যাত্রা শুরু করা ম্যাকলসফিল্ড। প্যালেস একমাত্র গোলটি করে ৯০ মিনিটে।

হামজাদের জয়

আরেক ম্যাচে লেস্টার দুটি গোলই করেছে প্রথমার্ধে। ২৩ মিনিটে প্যাটসন ডাকার গোলে এগিয়ে যাওয়া লেস্টার দ্বিতীয় গোল পায় ৪৫ মিনিটে। এই গোলটি করেন স্তেফি মাভিদিদি। র‍্যাঙ্কিংয়ে ৫৪ ধাপ পিছিয়ে থাকা চেল্টেনহামের বিপক্ষে লেস্টারের অধিনায়ক ছিলেন বাংলাদেশ তারকা হামজা চৌধুরী।

হামজার দল মূল একাদশে আটটি পরিবর্তন করে গ্লস্টারশায়ারে যায়। তবে জয় পেতে মোটেও কষ্ট করতে হয়নি দলটিকে। গোলমুখে প্রথম শট নিয়েই গোল পেয়ে যায় দলটি। চেল্টেনহাম দু-তিনবারের বেশি পরীক্ষা নিতে পারেনি হামজাদের। চতুর্থ রাউন্ডে লেস্টারের প্রতিপক্ষ কোন দল, তা সোমবার চূড়ান্ত হবে।

