বিশ্বকাপের আগে আর কয়টি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল, প্রতিপক্ষ কারা

বিশ্বকাপের আগে আর কয়টি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল, প্রতিপক্ষ কারা
যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী ১১ জুন শুরু হবে ২০২৬ বিশ্বকাপ। এর আগে আগামী মার্চে ফিফার আন্তর্জাতিক বিরতিতে নিজেদের শেষ দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। এরপর ঘোষণা করা হবে ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দল। এরই মধ্যে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) মার্চের দুটি প্রীতি ম্যাচের প্রতিপক্ষ নিশ্চিত করেছে।
সিবিএফ জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে এই দুটি প্রীতি ম্যাচে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। অরল্যান্ডোয় ক্রোয়েশিয়া ও বোস্টনে ফ্রান্সের মুখোমুখি হতে পারে কার্লো আনচেলত্তির দল। তবে সিবিএফ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে এ দুটি ম্যাচের ভেন্যু, দিন–তারিখ নিশ্চিত করেনি।
ওয়াশিংটন ডিসিতে ২০২৬ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ড্র শেষে মার্চের প্রীতি ম্যাচে ব্রাজিলের দুই প্রতিপক্ষের নাম জানান সিবিএফ সভাপতি সামির জাউদ। ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দল ঘোষণার আগে এই দুটিই হবে ব্রাজিলের শেষ প্রীতি ম্যাচ। তবে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম ‘গ্লোবো’ জানিয়েছে, জুনে বিশ্বকাপে পা রাখার আগে ঘরের মাঠে একটি বিদায়ী ম্যাচ খেলারও পরিকল্পনা আছে ব্রাজিল দলের। এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে আরও একটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে চায় পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
সিবিএফের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বিশ্বকাপের কয়েক মাস আগে ২০২৬ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এশিয়ার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানের সঙ্গে অক্টোবর মাসে এবং আফ্রিকান দল সেনেগাল ও তিউনিশিয়ার সঙ্গে নভেম্বর মাসে খেলায় পর এবার ব্রাজিলের লক্ষ্য শক্তিশালী ইউরোপীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নেওয়া।’
মার্চের প্রীতি ম্যাচে ২০২৬ বিশ্বকাপের জার্সি পরে খেলবে ব্রাজিল দল। নতুন হলুদ জার্সি তারা পরবে ফ্রান্সের বিপক্ষে ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে পরবে নীল জার্সি। সিবিএফ এবং ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়া দলও একই ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহকারীর পণ্য ব্যবহার করে। ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়াও মার্চে তাদের প্রীতি ম্যাচে নতুন ক্রীড়া সরঞ্জাম পরবে। ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্রয়ে ‘সি’ গ্রুপে ব্রাজিলের তিন প্রতিদ্বন্দ্বি দল—মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড।