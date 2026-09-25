৭২ বছরের সম্পর্কচ্ছেদে শেষের শুরু জার্মানির
জার্মানি জাতীয় দলে অনেক কিছুই পাল্টে গেছে, পাল্টে যাচ্ছে। ইয়ুর্গেন ক্লপকে নতুন কোচ হিসেবে পাওয়ার পথে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা বিদায় জানিয়েছে ম্যানুয়েল নয়্যার ও আন্তোনিও রুডিগারকে। পাশাপাশি সাত দশকের পুরোনো এক সম্পর্ক থেকেও সরে আসার শেষের শুরু করল জার্মানি।
সেই শুরুটা হলো আমস্টারডামে গতকাল রাতে। নেশনস লিগে জার্মানির কোচ হিসেবে অভিষেকে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ১–১ গোলে ড্র তুলে নেন ক্লপ। এই ম্যাচে জার্মানি জাতীয় দলের জার্সিটা নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে? জার্মানির প্রচলিত জার্সি থেকে একটু আলাদা, তাই না?
কালো রঙের জার্সি। ভি-নেক কলার আর তার ওপর সাদা ও সোনালি রঙের আকর্ষণীয় বর্ডার। জার্সির সঙ্গে মিলিয়ে শর্টসের (প্যান্ট) রংও কালো। ফিলিপ লাম ও ইয়ুর্গেন ক্লিন্সম্যানের মতো কিংবদন্তিদের নিয়ে কিছুদিন আগে এই জার্সি উন্মোচন করে জার্মানির বিখ্যাত ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস। এই আনুষ্ঠানিকতার কারণ আসলে বিচ্ছেদের।
২০২৪ সালেই জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (ডিএফবি) জানিয়েছিল, জাতীয় দলের ক্রীড়া সরঞ্জাম সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাসের সঙ্গে তারা সম্পর্কচ্ছেদ করতে যাচ্ছে। চলতি বছর পর্যন্ত অ্যাডিডাসের সঙ্গে বলবৎ থাকবে চুক্তি। এরপর ২০২৭ সাল থেকে ডিএফবি জুটি বাঁধবে অ্যাডিডাসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান নাইকির সঙ্গে।
অ্যাডিডাসের সঙ্গে জার্মানির সেই সম্পর্কচ্ছেদের আনুষ্ঠানিক শুরুটাই হলো ডাচদের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। জার্মান জাতীয় দলের জন্য এটাই অ্যাডিডাসের বানানো শেষ জার্সি।
জার্মানি জাতীয় দলের সঙ্গে অ্যাডিডাসের পথচলা শুরু হয় ১৯৫৪ বিশ্বকাপ থেকে। সেটা ছিল কোনো জাতীয় ফুটবল দল ও খেলার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম দীর্ঘ সম্পর্কের শুরু।
জার্মানি কেন অ্যাডিডাসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করছে:
কারণটা অর্থনৈতিক।
জার্মান সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, জার্মানি জাতীয় দলের জার্সি প্রস্তুতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নাইকি বছরে ১০ কোটি ইউরো (প্রায় ১১৪ মিলিয়ন ডলার) দেওয়ার চুক্তি করেছে, যা অ্যাডিডাসের দেওয়া আগের অর্থের (৫ কোটি ইউরো) চেয়ে দ্বিগুণ।
তবে দরপত্রের আর্থিক গোপনীয়তার কারণ দেখিয়ে ডিএফবি কখনোই এই অঙ্কের সত্যতা নিশ্চিত করেনি। তবে তারা স্বীকার করেছে নাইকি ‘সেরা আর্থিক প্রস্তাব’ জমা দিয়েছিল।
বিষয়টি জার্মানির সাধারণ মানুষ ও ক্রীড়ামোদীদের ক্ষুব্ধ করেছে। দেশের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্র্যান্ড অ্যাডিডাসকে এভাবে ‘বঞ্চিত’ করা অনেকে সহজভাবে নিতে পারেননি।
জার্মানির অর্থমন্ত্রী রবার্ট হাবেক দেশপ্রেমের ঘাটতি নিয়ে খেদ প্রকাশ করে বলেছিলেন, ‘থ্রি-স্ট্রাইপস (অ্যাডিডাসের তিন দাগের লোগো) ছাড়া জার্মানি জাতীয় দল ভাবাই আমার জন্য কঠিন।’ তবে ডিএফবির দাবি, অতিরিক্ত এই বিপুল পরিমাণ অর্থ জার্মান ফুটবলের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে জরুরি ভূমিকা রাখবে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে করা পোস্টে ডিএফবি জানিয়েছিল, ‘একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ দরপত্র প্রক্রিয়ায় নাইকি সবদিক থেকে সেরা আর্থিক প্রস্তাব দিয়েছে। আগামী এক দশকে জার্মান ফুটবলের মূল কাজগুলো এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নাইকির সঙ্গে এই নতুন চুক্তি বিশেষ ভূমিকা রাখবে।’