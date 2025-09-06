থুতুকাণ্ডে ৬ ম্যাচ নিষিদ্ধ সুয়ারেজ, শাস্তি পেলেন বুসকেতসও

থুতুকাণ্ডে ৬ ম্যাচ নিষিদ্ধ সুয়ারেজ, শাস্তি পেলেন বুসকেতসও
লিগস কাপ ফাইনালের পর সিয়াটল সাউন্ডার্সের এক কর্মকর্তাকে থুতু মারায় ইন্টার মায়ামির ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজকে ছয় ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছে টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটি। সুয়ারেজের এই শাস্তি পাওয়াটা অবশ্য অনুমেয়ই ছিল; মাত্রাটা কেমন হয়, সেটাই ছিল দেখার অপেক্ষা।
গত রোববার হাইভোল্টেজ ফাইনালে মায়ামির বিপক্ষে সাউন্ডার্সের ৩-০ গোলের জয়ের পর হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই দল। এ সময় সতীর্থ ও কোচরা সুয়ারেজকে সামলে রাখার চেষ্টা করলেও একপর্যায়ে তিনি প্রতিপক্ষ দলের এক কর্মকর্তার দিকে থুতু ছুড়ে দেন।
এ সময় মায়ামির মিডফিল্ডার সের্হিও বুসকেতস সাউন্ডার্সের ওবেদ ভার্গাসকে ঘুষিও মারেন। আর মায়ামির ডিফেন্ডার তোমাস আভিলেসও সহিংস হয়ে ওঠেন। আয়োজক কমিটি বুসকেতসকে দুই ম্যাচ এবং আভিলেসকে তিন ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছে। সহিংস আচরণের কারণে সাউন্ডার্সের কোচিং স্টাফ সদস্য স্টিভেন লেনহার্টও পাঁচ ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন।
কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়, ‘শাস্তিপ্রাপ্ত চারজনকে জরিমানাও গুনতে হবে। লিগস কাপের নিয়ম অনুযায়ী এসব নিষেধাজ্ঞা আসন্ন আসরগুলোয় কার্যকর হবে।’ শুধু এটুকুই নয়, মেজর লিগ সকার (এমএলএস) চাইলে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নিতে পারবে বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।
তবে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি এমএলএস। লিগস কাপ প্রতিবছর গ্রীষ্মে আয়োজিত হয়, তাই নিষেধাজ্ঞাগুলো কার্যকর হবে ২০২৬ আসর থেকে। এদিকে মায়ামির সঙ্গে সুয়ারেজ ও বুসকেতসের চুক্তি চলতি মৌসুম শেষেই শেষ হয়ে যাবে।
ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুঃখ প্রকাশ করেন সুয়ারেজ। তিনি লিখেছেন, ‘ম্যাচ শেষ হওয়ার পর উত্তেজনার মুহূর্তে যা ঘটেছে, তার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা নেই। তবে আমার প্রতিক্রিয়া সঠিক ছিল না। আমি ভুল করেছি এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। এ ধরনের আচরণে আমার পরিবার কষ্ট পায়, আমার ক্লাব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা কোনোভাবেই প্রাপ্য নয়।’ মায়ামিও এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘লিগস কাপ ফাইনালের পর মাঠে যেসব ঘটনা ঘটেছে, আমরা তার নিন্দা জানাই।’