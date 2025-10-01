উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
সেই ইস্তাম্বুলে দুঃস্বপ্ন লিভারপুলের, হারের সঙ্গে হলুদ কার্ড মরিনিওর
গালাতাসারাই ১–০ লিভারপুল
‘মিরাকল অব ইস্তাম্বুল’ বললেই ফুটবলপ্রেমীদের চোখে ভাসে ২০০৫ সালের উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল। যে ফাইনালে আক্ষরিক অর্থেই অলৌকিকতার জন্ম দিয়েছিল লিভারপুল। প্রথমার্ধে এসি মিলানের কাছে ৩–০ গোলে পিছিয়ে পড়েও ঘুরে দাঁড়ানোর অবিশ্বাস্য গল্প লিখেছিল অলরেডরা।
সেই ইস্তাম্বুলে ২০ বছর পর দুঃস্বপ্নের রাত কাটল লিভারপুলের। তুরস্কের চ্যাম্পিয়ন গালাতাসারাইয়ের কাছে ১–০ গোলে হেরে গেল ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়নরা। নিজেদের মাঠ র্যামস পার্কে ম্যাচের ১৬ মিনিটে পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোলটি করেছেন গালাতাসারাইয়ের নাইজেরিয়ান ফরোয়ার্ড ভিক্টর ওসিমেন।
লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট ম্যাচটিকে হালকাভাবে নিয়েছিলেন কি না, কে জানে! নয়তো দলের প্রাণভোমরা মোহাম্মদ সালাহকে শুরুতে বসিয়ে রাখার কথা নয়। যদিও স্লট ম্যাচ শেষে জানালেন, সামনে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ থাকাতেই সালাহ বিশ্রামে রাখতে চেয়েছিলেন।
কিন্তু গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠায় ৬২ মিনিটে সালাহকে নামাতে বাধ্য হন স্লট। একই সময়ে আলোচিত স্ট্রাইকার আলেক্সান্দার ইসাককেও নামান। তবে গালাতাসারাইয়ের জমাট রক্ষণের সামনে আজ কেউই কাজের কাজটা করতে পারেননি।
সম্প্রতি ম্যানচেস্টার সিটি ছেড়ে গালাতাসারাইয়ে যোগ দেওয়া তারকা মিডফিল্ডার ইলকায় গুন্দোয়ান আজ লিভারপুলকে বড্ড ভুগিয়েছেন। দমিনিক সোবোসলাই, ফ্লোরিয়ান ভির্টৎসদের কেউই স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেননি।
শেষ দিকে অবশ্য লিভারপুলের পক্ষে পেনাল্টির বাঁশি বাজিয়েছিলন রেফারি। তবে ভিএআর যাচাইয়ের পর সেটি বাতিল হলে লিভারপুলকে হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়।
মরিনিওর হতাশা
জোসে মরিনিওর সাবেক বনাম বর্তমান ক্লাবের লড়াইয়ে জিতল চেলসি। লন্ডনের ক্লাবটি জয়সূচক গোলটা পেয়েছে উপহারস্বরূপ। নিজেদের জালে বল জড়িয়েছেন বেনফিকার রিচার্দ রিওস।