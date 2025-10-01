ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগ

এমবাপ্পের হ্যাটট্রিক, রিয়ালের বড় জয়

কাইরাত আলমাতির বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপ্পেএএফপি

কাইরাত ০: ৫ রিয়াল মাদ্রিদ

সাড়ে ৬ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েই কাজাখস্তানের আলমাতিতে গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তবে ভ্রমণক্লান্তিতে কাবু হয়নি ইউরোপের মহাদেশীয় ফুটবলে সবচেয়ে সফল ক্লাবটি। রিয়াল মাদ্রিদ মঙ্গলবার কাজাখস্তানের ‘পুঁচকে’ ক্লাব কাইরাত আলমাতিকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নস লিগে টানা দ্বিতীয় জয় পেল দলটি।

রিয়াল বড় জয় পেলেও প্রথম গোলের সুযোগ পেয়েছিল প্রথমবার চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলা কাজাখ ক্লাবটিই। ম্যাচ শুরুর ১৩ সেকেন্ডের মাথাতেই থিবো কোর্তোয়ার পরীক্ষা নেন দাস্তান সাতপায়েভে। এক মিনিট পর জর্জিনিও গোলের চেষ্টা করেন। তবে ২৫ মিনিটে শেরখান কালমুরজা ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোকে ফাউল করলে পেনাল্টি থেকে কিলিয়ান এমবাপ্পে প্রথম গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে নেন।

সতীর্থদের সঙ্গে এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গার (বাঁ থেকে দ্বিতীয়) গোল উদ্‌যাপন
এএফপি

ম্যাচের প্রথমার্ধে এমবাপ্পে আর একবার সুযোগ পেয়েও ব্যবধান বাড়াতে পারেননি। ৫২ মিনিটে কোর্তোয়ার লম্বা ক্লিয়ারেন্স থেকে বল পেয়ে এমবাপ্পে দ্বিতীয় গোল করেন। ৫৮ মিনিটে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের পাস থেকে হ্যাটট্রিকের একটি সহজ সুযোগ মিস করেন ফরাসি তারকা।

১৫ মিনিট পরেই হ্যাটট্রিক পেয়ে যান এমবাপ্পে। ৭৩ মিনিটে আরদা গুলেরের পাসে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন। ১০ মিনিট পর বদলি খেলোয়াড় এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা নিজের প্রথম ইউরোপীয় গোল পেয়ে যান। যোগ করা সময় রিয়ালের পঞ্চম গোলটি করেন আরেক বদলি ব্রাহিম দিয়াজ।

অন্য ম্যাচে ইতালির আতালান্তা বেলজিয়ামের ক্লাব ব্রুগাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে।

আজ আরও সাতটি ম্যাচ আছে।

