জাপানে হতে পারে ঋতুপর্ণাদের ক্যাম্প
২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো এএফসি নারী এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলবে বাংলাদেশ। দেশের ফুটবলের এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্টের প্রস্তুতি ঘিরে এখন চলছে পরিকল্পনা। আগামী মার্চে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠেয় টুর্নামেন্টটি সামনে রেখে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—প্রস্তুতির মান কেমন হবে?
এশিয়ান ফুটবলের পরাশক্তিদের সঙ্গে লড়াইটা যে মানসম্পন্ন প্রস্তুতি ছাড়া বেশ কঠিনই হবে, সেটা জানা কথাই। তবে প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশ নারী দলের সামনে বড় এক সুযোগই এসেছে। বাংলাদেশ চাইলে জাপান তাদের দেশে বাংলাদেশের মেয়েদের অনুশীলনের সুযোগ করে দেবে।
বিষয়টি জানিয়ে আজ বাফুফের নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ বাফুফে ভবনে সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘জাপান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (জেএফএ) সভাপতির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের মেয়েরা চাইলে জাপানে গিয়ে ক্যাম্প করতে পারে। তবে তাদের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা সম্ভব নয়, কারণ এক বছর আগেই ওদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তারা ইউরোপে ক্যাম্প করবে।’
মাহফুজা জানান, জাপানে গিয়ে অনুশীলনের সুযোগের কথা বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালকে জানানো হয়েছে। তিনি বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। সভাপতি দেশে ফিরলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
মাহফুজা সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার আগে আজই বাংলাদেশের নারী ফুটবলে এসেছে বড় সুখবর। ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ নারী দল ২৪ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছে ১০৪ নম্বরে। আগের র্যাঙ্কিংয়ে যেখানে অবস্থান ছিল ১২৮ নম্বরে, সেখান থেকে এক লাফে এই অগ্রগতি বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের নারী ফুটবলকে নতুনভাবে তুলে ধরছে।
র্যাঙ্কিংয়ের এই উত্থান বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের ফরোয়ার্ড ঋতুপর্ণা চাকমাকে দেখাচ্ছে নতুন স্বপ্ন। ভুটান লিগে খেলতে যাওয়া এই ফুটবলার আজ সেখান থেকেই প্রথম আলোকে বলেন, ‘র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি তখনই হয়, যখন আপনি নিয়মিত ম্যাচ খেলবেন। আমরা যদি আরও বেশি ম্যাচ খেলতে পারি, তাহলে আরও উন্নতি সম্ভব। এতে খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা বাড়বে, দল আরও শক্তিশালী হবে।’ তাঁর আশা, ‘আমরা ১০০-এর মধ্যেও ঢুকতে পারব।’
ভুটানে থাকা আরেক ফরোয়ার্ড তহুরা খাতুনের কথায়ও উচ্ছ্বাস, ‘আজ অনুশীলনের সময় ভুটানের মেয়েরা বলেছিল, তোমরা এক লাফে ২৪ ধাপ এগিয়েছ। এটা শুনে ভীষণ ভালো লেগেছে। এটা আমাদের পরিশ্রম আর সবার ভালোবাসার ফল। এখন আমাদের বেশি বেশি ম্যাচ দরকার। তাহলে আরও উন্নতি হবে।’
কিন্তু এশিয়ান কাপের আগে বাংলাদেশ কাদের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে, তা ঠিক হয়নি। ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ডের মতো দেশের সঙ্গে খেলার চেষ্টা চলছে। এমনকি যোগাযোগ হয়েছে আর্জেন্টিনার সঙ্গেও। তবে এখনো কিছু চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন মাহফুজা। এশিয়ান কাপের গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ দল খেলবে সর্বশেষ আসরের দুই ফাইনালিস্ট চীন, উত্তর কোরিয়া এবং উজবেকিস্তানের বিপক্ষে।