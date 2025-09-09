জয় দিয়ে শেষ করলেন মোরছালিন-ফাহামিদুলরা

অ-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাই
জয় দিয়ে শেষ করলেন মোরছালিন-ফাহামিদুলরা
বাংলাদেশ ৪–১ সিঙ্গাপুর
ইয়েমেনের কাছে হেরেই এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের মূল পর্বে যাওয়ার আশা শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশের। এশিয়ান কাপ খেলার স্বপ্ন ভাঙলেও আজ বাছাইপর্বটা জয় দিয়ে শেষ করেছে বাংলাদেশের যুবারা। আজ সিঙ্গাপুরকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে সাইফুল বারীর দল।
অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশ এবারের আগে ১৮ ম্যাচ খেলে জিতেছিল ১টি। ২০২০ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাওয়া ২-০ গোলের সেই জয়ের পর আজ দ্বিতীয় জয়টি এল।
ভিয়েতনামের ভিয়েত ট্রাই স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের হয়ে ১টি করে গোল করেছেন ফাহামিদুল ইসলাম, আল-আমিন, মহসিন আহমেদ ও শেখ মোরছালিন।
প্রথমার্ধে গোলের দেখা না পেলেও চারবার গোলের সুযোগ তৈরি করেছিল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২৩ দল। বিরতির পর একসঙ্গে তিন পরিবর্তন করেন বাংলাদেশ কোচ সাইফুল বারী। দুই ফরোয়ার্ড আরমান ফয়সাল, মিরাজুল ইসলাম ও ডিফেন্ডার রিমন হোসেনকে উঠিয়ে ফাহামিদুল ইসলাম, আল-আমিন ও মিঠু চৌধুরীকে নামানো হয়। তাতেই বদলাতে থাকে ম্যাচের দৃশ্যপট।
৭০ মিনিটে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। সিঙ্গাপুরের হাইলাইন ডিফেন্সের দুর্বলতা কাজে লাগান ফাহামিদুল ইসলাম। বক্সের বাইরে থেকে কোনাকুনি শটে গোল করেন এই ফরোয়ার্ড। জাতীয় দল ও যুব দলের হয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে যেটা তাঁর প্রথম গোল।
এর ঠিক দুই মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আল-আমিন। ডিফেন্ডার জাহিদ হাসানের লম্বা পাস ধরে একাই প্রতিপক্ষের রক্ষণদেয়াল ভেঙে বল জালে পাঠান তিনি।
৮০ মিনিটে বাংলাদেশকে তৃতীয় গোলটি উপহার দেন মহসিন আহমেদ।
আর ৮২ মিনিটে স্কোরলাইন ৪-০ করেন শেখ মোরছালিন। তবে যোগ করা সময়ে সিঙ্গাপুর সুযোগের সদ্ব্যবহার করে, সেই গোলটা কেবল তাদের হারের ব্যবধানই কমিয়েছে।