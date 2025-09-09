নেপালে রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভ, বাংলাদেশ দলের ফ্লাইট স্থগিত, হোটেলেই ফুটবলাররা
নেপালে স্থানীয় সময় আজ দুপুর ৩টায় টিম হোটেল থেকে ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রওনা দেওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের। কিন্তু নেপালে তরুণদের বিক্ষোভ আরও ভয়াবহ রুপ নেওয়ায় ত্রিভুবনের সব ফ্লাইট বাতিল করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। সেজন্য বাংলাদেশ ফুটবল দলেরও আজ দেশে ফেরা অনিশ্চিত।
আজ দুপুরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে।
বাংলাদেশ দলের সঙ্গে আছেন সাবেক জাতীয় ফুটবলার ও বাফুফে নির্বাহী সদস্য ইকবাল হোসেন। কাঠমান্ডু থেকে তিনি মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, ‘এখানকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ। আমারা যেখানে আছি তার আশেপাশেও বিক্ষোভ চলছে। পাশেই একটা বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুটবলাররা কেউ বের হতে পারেনি। সবাই টিম হোটেলেই আছে।’
বাফুফের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের নেপাল থেকে নির্ধারিত সময়ের একদিন আগে আজ বেলা ৩টায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি ০৩৭২ ফ্লাইটে দেশে ফেরার কথা ছিল। তবে নেপালের বর্তমান পরিস্থিতিতে যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে।’
পরিস্থিতি অস্বাভাবিক দেখে গতকালই বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের ৩২ জনের টিকিট বদলের জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে বুকিং দেয় বাফুফে। আজ সকালে বিমান অফিসে টিকিট রি–শিডিউল ফি প্রদান করে ফিরতি ফ্লাইটও চূড়ান্ত করেছিল ফুটবল ফেডারেশন।
বিক্ষোভ-সহিংসতায় কাঠমান্ডুতে অনেকেই হতাহত হয়েছেন বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে। কাঠমান্ডু পোস্টের খবরে বলা হয়, নেপালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধের প্রতিবাদ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তরুণেরা বিক্ষোভ করেন। তাঁরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাধা পেরিয়ে পার্লামেন্ট প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েন। তখন বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস, জলকামান, রাবার বুলেট ও ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে পুলিশ।
এমন পরিস্থিতিতে নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচটি গতকাল স্থগিত ঘোষণা করে অল নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আনফা)। প্রথম প্রীতি ম্যাচে গোলশূন্য ড্রয়ের পর দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচটি আজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। গতকাল আনফার মুখপাত্র সাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘দেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় ৯ সেপ্টেম্বর হতে যাওয়া নেপাল-বাংলাদেশ দ্বিতীয় প্রীতি ম্যাচটি স্থগিত করা হলো। এই স্থগিতের কারণে ফুটবল সমর্থকদের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।’
কারফিউ উপেক্ষা করে আজ সকাল থেকে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ করেন নেপালের তরুণরা। গতকাল নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে অন্তত ১৯ জন নিহত হন। বিক্ষোভের মুখে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন কেপি শর্মা ওলি।
এশিয়ান কাপ বাছাই সামনে রেখে গত ৩ সেপ্টেম্বর নেপালে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল বাংলাদেশ ফুটবল দল। অক্টোবরে ‘হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে’ ম্যাচে হংকংয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে তৃতীয় রাউন্ডের এ ম্যাচ দুটি অনুষ্ঠিত হবে ৯ অক্টোবর ঢাকায় এবং ১৪ অক্টোবর হংকংয়ে।