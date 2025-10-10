দক্ষিণ কোরিয়াকে উড়িয়ে দিয়ে যা বললেন ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি

দক্ষিণ কোরিয়াকে উড়িয়ে দিয়ে যা বললেন ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি
অলরাউন্ড পারফরম্যান্স—দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ব্রাজিলের ৫–০ গোলের জয়ের পর প্রথমেই মনে হতে পারে এ কথাটি। হতে পারে এটা নিছক প্রীতি ম্যাচ কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া কতটাই আর শক্তিশালী! কিন্তু এরপরও ব্রাজিলের এই জয় বিশেষ কিছু। বড় ব্যবধানে জয়ের পাশাপাশি দল হিসেবে এই ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছে কার্লো আনচেলত্তির দল।
সিউলে ব্রাজিলের গতি, ছন্দ, কৌশল এবং নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া ছিল চমৎকার। পুরো ম্যাচে একই ধারায় খেলেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকারা। বলা যায়, লম্বা সময় পর মনে রাখার মতো কোনো ম্যাচ উপহার দিল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ম্যাচ শেষে তাই স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। বলেছেন, এটি ছিল সামগ্রিকভাবে দলীয় নৈপুণ্যের দারুণ প্রদর্শনী।
ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনেও দলীয় পারফরম্যান্সের প্রত্যাশার কথাই বলেছিলেন আনচেলত্তি, ‘আমরা যদি বিশ্বকাপ জিততে চাই, তাহলে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের চিন্তা একটাই হতে হবে—জয়। আমি চাই না কেউ “বিশ্বসেরা” হওয়ার কথা ভাবুক। আমি চাই সবাই ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জিততে সাহায্য করার কথাই ভাবুক।’
ভিনিসিয়ুস, রদ্রিগো ও এস্তেভাওরা যেন আজ এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েই মাঠে নেমেছিলেন। নিজেরা গোল করে নায়ক হওয়ার চেয়ে দলের খেলায় অবদান রাখাই যেন ছিল সবার লক্ষ্য। আর এমন খেলার ফলস্বরূপই ব্রাজিল পেয়েছে অসাধারণ এই জয়।
দলের পারফরম্যান্স নিয়ে আনচেলত্তি বলেছেন, ‘এটা ছিল পুরোপুরি দলীয় পারফরম্যান্সের দারুণ প্রদর্শনী। আমার মনে হয়, আমরা বলের দখলসহ কিংবা দখল ছাড়া, দুই পরিস্থিতিতেই দারুণ খেলেছি। দলের নিবেদন ছিল অসাধারণ। যখন দল খেলায় সম্পূর্ণ নিবেদিত থাকে, তখন তাদের মান নিজে থেকেই ফুটে ওঠে। আজ সেটাই দেখা গেছে। ম্যাচে কয়েকজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত দক্ষতাও দারুণভাবে প্রকাশ পেয়েছে।’
আজকের ৫–০ গোলে জয়, ২০২২ বিশ্বকাপের পর ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় ব্যবধানের জয়। তৃপ্ত আনচেলত্তি বলেছেন, ‘দলের পারফরম্যান্সে আমি খুবই সন্তুষ্ট। যখন দলকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানো যায়, বিশেষ করে রক্ষণভাগ যদি দৃঢ় থাকে, তখন খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত দক্ষতা আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। দল আজ সত্যিই ভালো খেলেছে। রদ্রিগো দারুণ ছিল, এস্তেভাও অসাধারণ খেলেছে। আক্রমণভাগে আমাদের অনেক বৈচিত্র্য আছে এবং আক্রমণে নানা রকম সমাধান আছে। আজ আমরা খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত দক্ষতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পেরেছি।’
প্রীতি ম্যাচ হলেও এ ম্যাচ দিয়েই বিশ্বকাপের পথে যাত্রা শুরু করেছে ব্রাজিল। দারুণ ফল পেয়ে বেশ আত্মবিশ্বাসী ব্রাজিল কোচ, ‘বিশ্বকাপের দিকে আমাদের যাত্রার শুরুটা দারুণ হয়েছে। কারণ, দল অসাধারণ খেলেছে। খেলাটা আমি ভীষণ উপভোগ করেছি।’